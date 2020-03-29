Расим Мусабеков: Лучшая помощь нашим врачам сегодня - это оставаться дома

"Учитывая, что пожилые люди входят в группу риска, сидя дома, мы обеспечиваем и собственную безопасность, и безопасность наших родных и близких, а также помогаем нашей системе здравоохранения справляться с ситуацией".

Такого мнения придерживается известный азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Говоря о необходимости соблюдения карантинных мер, он отметил в беседе с Day.Az, что десять процентов населения Азербайджана - это граждане в возрасте старше 65 лет, и государство заботится об их благополучии, вводя столь жесткие меры.

Сидеть в четырех стенах? Да, это не просто, считает наш собеседник, но причины, побудившие правительство устанавливать эти правила, очень серьезны.

"Для меня, например, это нелегко, в том числе и потому, что я уже много лет каждый вечер выхожу на прогулку на бульвар и провожу там два, два с половиной часа. Это необходимо и для физического, и для психологического состояния. Что поделать, теперь придется месяц провести дома. Но в наше время, в эпоху высоких технологий нельзя назвать сидение дома полной изоляцией. Есть Интернет, социальные сети, возможности общения онлайн. Не нужно делать трагедию. Сегодня можно работать дома. Признаюсь, что я лично получил возможность заняться делами, которые долго откладывал, например, разобрать архив, прочитать книги, купленные давно, но еще не открытые. То есть и в четырех стенах можно провести время с пользой", - сказал азербайджанский депутат.

Что касается выполнения своих депутатских обязательств, то, как отметил Мусабеков, с коллегами по парламенту он общается онлайн. Так, в whatsapp создана группа парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, членом которого он является, и когда возникает необходимость обсудить какие-то вопросы, никаких проблем с высказыванием своего мнения и принятием решений не возникает.

"Даже интервью телевидению я в эти дни даю по скайпу. И не нужно делать проблемы!" - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева