Президент Ильхам Алиев: В результате полного введения в Азербайджане обязательного медицинского страхования мы добьемся очень серьезного перелома в системе здравоохранения

В результате полного введения в Азербайджане обязательного медицинского страхования мы добьемся очень серьезного перелома в системе здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

"Сегодня мы разместили зараженных коронавирусом в нескольких больницах, в том числе в Баку и регионах. Не будь у нас данной инфраструктуры, как бы мы могли бороться с этим заболеванием?! В то же время должен отметить, что в последние годы значительно вырос профессионализм врачей. Сейчас трудно представить, что 10-15 лет назад в Азербайджане невозможно было проводить сложные операции. Сегодня наши врачи проводят сложнейшие операции, возвращают людей к жизни, уже много лет проводятся операции на открытом сердце, по трансплантации органов. То есть, несколько лет назад все это невозможно было даже представить", - сказал глава государства.

По его словам, поэтому была проведена большая работа и в области обучения врачей, повышения их профессионализма.

"Наши студенты были командированы в зарубежные высшие медицинские учебные заведения, а также прошли обучение на курсах. Поэтому сегодня наша инфраструктура здравоохранения должна соответствовать профессионализму и знаниям врачей. Пока еще в этой области многое предстоит сделать. Конечно, вам хорошо известно, что мировая медицинская наука стремительно развивается. Сегодня лечатся такие заболевания, которые в прежние годы не поддавались лечению. Поэтому азербайджанские врачи, особенно молодое поколение, среднее поколение врачей, должны постоянно работать над собой, чтобы у нас применялись имеющиеся и появляющиеся во всем мире новые технологии, новые правила, новые методы лечения", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что считает, что в этой области нужно провести дополнительную работу.

"Конечно, считаю, что в результате полного введения в Азербайджане обязательного медицинского страхования мы добьемся очень серьезного перелома в системе здравоохранения. Как вам известно, в трех городах реализованы пилотные проекты. Мне сообщили, что жители этих городов очень довольны деятельностью Агентства по обязательному медицинскому страхованию, довольны и врачи, больные проходят необходимое лечение. Поэтому начиная с этого года планировался полный переход на обязательное медицинское страхование по стране. Однако из-за коронавируса осуществление данной программы может быть несколько отложено, потому что мы должны предпринимать свои шаги сообразно ситуации. В том числе считаю, что в результате принятия превентивных мер в борьбе с коронавирусом мы сохраняем ситуацию под контролем. Хотя, еще раз хочу сказать, в самых развитых странах положение вышло из-под контроля. Смерть тысяч людей и широкое распространение болезни в мире являются большим испытанием, большим вызовом для всех стран. Мы должны работать так, принимать такие меры, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. С этой целью по моему указанию был создан оперативный штаб. Он работает круглосуточно. Считаю, что в результате деятельности штаба нам удалось предпринять очень важные шаги", - сказал глава государства.