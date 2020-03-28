https://news.day.az/politics/1217042.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку - ФОТО
28 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.
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