Армяне продолжают вытеснять россиян из крупного бизнеса

Gradator ранее сообщал, что в последнее время интенсивная арменизация охватывает преимущественно новые медиа, новые информационные сервисы России в своей статье "Армяне захватывают новые медиа и информационные сервисы России".

В статье сообщалось, что Rambler Group возглавили Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян, а платформа Yandex перешла к Тиграну Худавердяну - в мае и июне 2019 года, практически одновременно. То есть, обозначена тенденция перехода всех ведущих СМИ и новых медиа России под контроль армян. Этим процессом давно и успешно в интересах армян занимается главред МИА "Россия сегодня! Маргарита Симоньян, она же главред телеканала RT и агентства Sputnik.

И вот еще одно знаковое назначение - новым генеральным директором крупной российской IT-компании IBS стал Григорий Кочаров (Кочарян), кандидатура которого была утверждена на состоявшемся 27 марта Совете директоров компании. Примечательно, что Совет директоров IBS (ПАО "ИБС ИТ Услуги") принял запланированную отставку генерального директора компании Светланы Балановой. Русских и представителей других эносов постепенно будут высвобождать с руководящих позиций в сфере ИТ и управления финансовыми рынками.

IBS является одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России и входит в ТОП-10 лидеров российского рынка по объему выручки, занимает ведущие позиции в консалтинге и кастомизации программного обеспечения, системной интеграции, а также в сфере хостинга ИТ-инфраструктуры.

Григорий Ованесович Кочаров Окончил Ереванский политехнический институт, факультет технической кибернетики. Обучался управлению персоналом и маркетингу в Management Center Europe (Франция). В 1989-1993 годах был руководителем группы в Институте физических исследований Академии наук Армянской ССР.

Кочаров начал работать в IBS с 2001 года с дожности заместителя гендиректора и директора направления по работе с компаниями ТЭК, был директором департамента корпоративных систем управления, руководил дивизионом "Управление данными", а в 2014 году возглавил дивизион "Бизнес-решения".

Месяцем ранее СМИ сообщили, что гендиректора кредитной компании "Сбербанк капитал" Ашота Хачатурянца сменил... Ваган Гаспарян.

Генеральный директор кредитной компании "Сбербанк капитал" (100% дочерняя организация Сбербанка) Ашот Хачатурянц покинул свой пост потому, что занимал его на протяжении 12 лет, с 2008 года. Но этот пост перешел от одного армянина к другому. В армянской системе влияния никто не убывает, только прибывают.

Напоминаем, что армяне к чему-то готовятся, расставляя свох людей на ключевые позиции в России, включая СМИ, финансы, сферу IT. Даже премьером России стал айтишник и армянин в одном коктейле Михаил Мишустин.

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