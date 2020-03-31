Президент Ильхам Алиев утвердил закон о продлении срока призыва на срочную действительную воинскую службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о продлении срока призыва граждан Азербайджана на срочную действительную воинскую службу с 1 по 30 апреля 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с законом, призыв граждан Азербайджана на срочную действительную воинскую службу продлен до 31 мая 2020 года.