Фикрет Юсифов: Государство всегда поддерживало частный бизнес

Принимая накануне министра экономики Микаила Джаббарова, Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершенно открыто высказался по поводу сложившейся в связи с коронавирусной инфекцией ситуацией.

Такое мнение высказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

По словам экономиста, сегодня есть большая необходимость в демонстрации высокого уровня единства граждан и власти.

"Считаю, что шаги, предпринятые государством, будут в достаточной мере эффективны и благодаря им будут минимизированы проблемы, созданные пандемией", - считает экономист.

Юсифов напомнил, что распоряжением Президента Ильхама Алиева были созданы четыре рабочие группы, которые разработали девять программ, призванных снизить негативное влияние эпидемической ситуации и волнений на мировом энергетическом рынке на азербайджанскую экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и деятельность субъектов предпринимательства.

Возглавляющий экономическую комиссию министр экономики Микаил Джаббаров уже представил главе государства пакет из девяти программ. Как отметил наш собеседник, при разработке программ были определены сферы, наиболее пострадавшие от негативных последствий пандемии.

"В целом программы охватывают 4 сектора и 20 направлений деятельности. Все сферы деятельности классифицированы и определены те из них, что наиболее пострадали от сложившейся ситуации, а также наименее пострадавшие. Общий объем финансирования по программам составит 2,5 миллиарда манатов, это сумма, равная 3 процентам ВВП. Это самый высокий показатель по странам СНГ и региону", - сказал экономист, добавив, что в ближайшие дни свои предложения представят и другие рабочие группы.

Государство снова продемонстрировало, что, как и всегда, находится рядом с гражданами и поддерживает предпринимателей. От жителей же страны и владельцев бизнеса ожидается лишь соблюдение предъявляемых к ним требований, подчеркнул Фикрет Юсифов. Так, каждый предприниматель, который получит поддержку от государства, обязан работать честно, строить свою деятельность по принципу прозрачности. Государство всегда поддерживало и будет поддерживать честный бизнес.

Наш собеседник коснулся также необходимости соблюдать всеми гражданами требований особого режима карантина, о чем неоднократно говорил глава государства.

"Тяжесть ситуации, созданной пандемией коронавируса, налицо. Она не могла не затронуть и Азербайджан, являющийся частью этого мира. Азербайджанское государство своевременно приняло необходимые меры, работа в этом направлении проводится на самом высоком уровне. Делается все возможное, чтобы не допустить возникновения в Азербайджане той ситуации, которая сложилась сегодня в некоторых странах. Но для того, чтобы эти шаги дали успешные результаты, каждый гражданин должен осознать реалии сложившейся ситуации. В такой ответственный момент каждый обязан думать не только о себе, но и о своей семье, об обществе и человечестве в целом. Каждый должен следовать всем правилам, которые устанавливаются правительством для изменения ситуации в позитивном ключе", - сказал Фикрет Юсифов.