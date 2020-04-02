Президент Ильхам Алиев принял высокоточные меры на упреждение экономических и социальных рисков для населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев работает на опережение и предупреждение всех тех рисков и угроз, которые формируются на волне эпидемии коронавируса.

Практически уже сегодня проработаны и поставлены перед исполнительными структурами те задачи, которые правительства многих стран будут решать только завтра.

Под руководством главы государства в Азербайджане принимаются комплексные, высокоточные, беспрецедентные меры не только по снижению распространения коронавируса, но и подготовке масштабной программы на упреждение возможных экономических и социальных ударов по населению, которые так или иначе генерирует в себе текущая ситуация во всем мире. Пандемия уничтожает жизни, разрушает привычный мир, обнуляет возможности и способности к регенерации. Аналитики прогнозируют катастрофические человеческие и материальные потери в мире, ситуация диктует необходимость принятия действенных превентивных мер, способных снизить последствия разрушительной эпидемии.

Во многих странах общества и аналитические службы обращаются к своим правительствам с требованием "думать уже не только о пандемии, но и вариантах восстановления экономики, в том числе ее мобилизации, а также национализации, если возникнет необходимость".

Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане уже разработана стратегия реагирования и развития страны в меняющихся условиях, которую глава государства лично представляет обществу, гарантируя защиту интересов населения, как в настоящем, так и в будущем, каким бы сложным оно сегодня ни представлялось.

В частности, параллельно с заявлением ООН о возможных в скором будущем проблемах с продовольствием в мире, Президент Ильхам Алиев представляет населению оперативную программу защитных мер, в том числе решающих вопросы продовольственной безопасности.

"Необходимо стараться максимально обеспечить внутренний спрос за счет внутреннего производства", - заявил Президент Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова, тем самым транслируя обществу, что экономический блок вопросов по степени важности также находится на уровне приоритетного внимания главы государства. Этот посыл заключается в том, что люди должны быть не только здоровы, но и сыты и обеспечены всем необходимым, только так можно сохранить и защитить население.

Особое внимание глава государства уделяет мерам по поддержке и развитию местного предпринимательства, подчеркивая, что "внутреннее потребление должно стимулироваться за счет внутреннего производства". Это тоже работа на опережение, учитывая, что самый сильный удар, как прогнозируют аналитики, будет нанесён по малому и среднему бизнесу во всем мире.

С этой целью, как отметил Президент, за счет Фонда поддержки предпринимателей выделяются средства, кредиты тем сферам, которые пока еще зависят от импорта. Подобный подход во многом решает вопросы занятости населения, количества и качества производимой в стране продукции и защиты от потрясений на внешних рынках. В параллельном ключе, как отметил Президент, "мы должны искать и новые рынки, и повысить конкурентоспособность нашей продукции". Это исчерпывающий ответ на снижение беспокойства в обществе по поводу занятости и продовольственной безопасности населения.

"Мы предпринимаем практические шаги, чтобы не допустить снижения благосостояния граждан, и считаю, что являемся первыми и в этой области", - заявил Президент Ильхам Алиев, подчеркивая, что принятый в стране широкомасштабный экономический и социальный пакет не только окажет позитивное влияние на динамику в экономической сфере, но и защитит граждан, относящихся к чувствительной категории, от этого кризиса.

Для того, чтобы свести к минимуму экономические и социальные последствия пандемии, решением Президента Азербайджана Кабинету министров был выделен 1 миллиард манатов на потребности экономики и населения по соответствующим категориям.

"Наша основная цель - в первую очередь безопасность, здоровье и благосостояние граждан", - заявил Президент Ильхам Алиев и потебовал от исполнительных структур, не теряя времени, приступить к фактическим выплатам населению по уже составленным спискам.

В своем обращении к населению Президент также призвал общество разделить с государством ответственность за свое собственное будущее и поддержать усилия тех граждан и структур, которые сегодня обеспечивают безопасность их жизни и здоровья. Прежде всего, это медики и силы правопорядка. Сотрудники полиции в Азербайджане, как нигде в растерянном мире, пораженном масштабом эмидемиологической угрозы, проявляют выдержку, заботу и такт в обращении с гражданами, нарушающими правила безопасности в условиях карантина.

Глава государства, обращаясь к населению, особенно подчеркивает самоотверженный труд врачей и сотрудников полиции, которые каждый день рискуют своей жизнью и жизнью своих близких, и призывает население Азербайджана проявлять взаимное уважение, единение, сдержанность и повышенную ответственность в период испытаний.

Каждое выступление Президента Ильхама Алиева, его непрерывный диалог с населением, особенно в столь сложный момент, поддерживает "иммунную систему" страны и общества.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

специально для Day.Az