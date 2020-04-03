Мубариз Гурбанлы: Основной целью государственной политики является обеспечение безопасности и здоровья граждан

В Азербайджане принимаются гибкие и целенаправленные меры по борьбе с угрозой коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Мубариз Гурбанлы.

"По сравнению с другими государствами в нашей стране на начальном этапе борьбы с пандемией были предприняты целенаправленные превентивные шаги. Указ Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года о создании Фонда поддержки борьбы с коронавирусом имеет большое значение с точки зрения предотвращения распространения инфекции и оказания финансовой поддержки мерам по борьбе с ней. Впервые в мире такая структура была создана в Азербайджане. Начало деятельности 28 марта в Баку крупнейшего медицинского учреждения "Ени клиника", отвечающего современным стандартам - также один из важных шагов в этой области", - подчеркнул он.

Гурбанлы подчеркнул, что целью всех мер правительства Азербайджана в этом направлении является защита здоровья граждан страны.

Он отметил, что пандемия не только представляет серьезную угрозу для здоровья человека, но и оказывает серьезное влияние на мировую экономику, негативно влияя на международные финансовые и товарные рынки, включая цены на нефть.

"Правительство продолжает принимать профилактические меры, как защищая здоровье граждан, так и стремясь уменьшить влияние факторов, которые могут негативно повлиять на социально-экономическое развитие страны. С этой целью глава государства 19 марта 2020 года подписал распоряжение о финансировании мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства, выделив из государственного бюджета на эти цели один миллиард манатов", - сказал председатель Госкомитета.

Как отметил Гурбанлы, для оценки влияния пандемии на экономику Азербайджана были созданы рабочие группы под руководством министров экономики, финансов, труда и социальной защиты населения, а также председателя Центрального банка. Были поставлены задачи утвердить соответствующие критерии для определения перечня видов экономической деятельности, которые могут быть затронуты пандемией, подготовить предложения по уменьшению негативного влияния пандемии на деловую среду в стране и поддержке продолжения экономического роста: "В число этих задач входит оказание государственной поддержки различным сферам экономики, юридическим и физическим лицам, занимающимся предпринимательством. Основными задачами, стоящими перед правительством, являются социальная защита наемных работников, усиление мер в сфере занятости, оценка возможных негативных последствий для банковского сектора и макроэкономической среды, принятие дополнительных мер с целью сохранения макроэкономической стабильности, поддержка стабильности курса азербайджанского маната и потребительских цен. Президент Ильхам Алиев отметил важность полного выполнения всех ранее запланированных социальных обязательств в нашей стране, обеспечения реализации социальных инфраструктурных проектов, сохранения в центре постоянного внимания вопроса занятости населения, несмотря на трудности", - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что одной из основных целей государственной политики является обеспечение безопасности и здоровья граждан, подчеркнув, что большая ответственность в этом ложится также на самих граждан. "Некоторые граждане ведут себя безответственно, пытаясь нарушить правила карантина. Таким образом, они рискуют и собой, и своими близкими, и другими людьми. Эти правила были приняты для того, чтобы предотвратить заражение людей", - подчеркнул он.

Председатель Госкомитета отметил, что физические и юридические лица активно участвуют в борьбе с угрозой коронавируса, и их активность в осуществлении добровольных выплат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом является ярким примером этого. "Особо следует отметить поддержку в борьбе с пандемией, оказываемую Фондом Гейдара Алиева. Фонд начал реализацию большого социального проекта в рамках мер, направленных на предотвращение угрозы распространения коронавируса, и оказывает необходимую организационную поддержку применению правил, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров",- сказал он.

По его словам, на религиозные структуры и общины, действующие на территории нашей страны, также ложится важная ответственность в борьбе с пандемией.

"В соответствии с указанием Оперативного штаба при Кабинете министров были рассмотрены вопросы, связанные с массовыми собраниями в религиозных храмах, мечетях и церквях. Запрет на массовое скопление людей во время религиозных обрядов будет действовать до следующего соответствующего решения Оперативного штаба по поводу проведения массовых мероприятий. Наряду со всеми слоями населения, представители различных религиозных конфессий, особенно религиозные деятели, должны, учитывая нынешние условия, разъяснять важность безоговорочного исполнения всех рекомендаций и решений Оперативного штаба при Кабинете министров", - сказал Гурбанлы.