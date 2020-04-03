Эльхан Алескеров: ВС Азербайджана прорвали и подвергнули полному разгрому т.н. «линию обороны Оганяна»

Директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров рассказал о причинах апрельских боев 2016 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспертном сообществе звучат различные мнения о причинах возникновения апрельских боев 2016 года. Между тем, ответ на этот вопрос кроется в заявлении от 3 декабря 2015 года, когда экс-министр обороны Армении Сейран Оганян громогласно заявил, что в Ереване принята "новая военная доктрина".

Она была принята армянскими вооруженными силами, когда военные "стратеги" Армении осознали, что не смогут в открытом бою противостоять ВС Азербайджана.

В "новой военной доктрине" Армения нацелила свои вооруженные силы на обстрел гражданских объектов вокруг Нагорного Карабаха, а именно на азербайджанские населенные пункты, расположенные в прямой видимости на линии соприкосновения.

В Ереване надеялись военными обстрелами населенных пунктов подтолкнуть мирное население к бегству, к исходу с насиженных мест, наплыву беженцев в Баку, тем самым вызвав недовольство руководством Азербайджана и дальнейший политический кризис в Баку.

Эту "доктрину" армянские стратеги успешно применяли и в предыдущей кампании в период правления НФА. Перейдя к реализации "новой доктрины" в ночь с 1 на 2 апреля армянские агрессоры подвергли расположенные вблизи линии противостояния населенные пункты Азербайджана интенсивному артиллерийскому обстрелу.

По данным ведомства, под пулеметный и минометный обстрел попали более 20 населенных пунктов. В результате массированного обстрела были убиты шесть мирных жителей, в том числе двое детей, а 26 получили серьезные ранения. Обстрелами был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре Азербайджана.

Однако, армянские оккупанты серьезно просчитались: времена поменялись, Азербайджан оказался не той прежней страной, которую Армения методично уничтожала и грабила в 90-е годы. Азербайджанская армия перешла в контратаку. В ходе 4-х дневной операции, проведенной ВС Азербайджана, была прорвана и подвергнута полному разгрому так называемая "линия обороны Оганяна".

В результате короткой военной кампании Вооруженные силы Азербайджана смогли прорвать эшелонированную и укрепленную линию армии обороны Армении, вследствие чего подразделения азербайджанской армии освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, под контроль была взята стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию.

В том числе, ВС Азербайджана взяли под контроль дороги в направлении Агдере-Мадагиз. В результате военной контратаки со стороны Азербайджана Армения потеряла 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, 320 "зинворов" были убиты и более 500 ранены.Этот факт вызвал панику в Ереване и поспособствовал смене не только военного руководства Армении, но и падению режима "карабахского клана" экс-президента Армении Сержа Саргсяна, а также показал способность ВС Азербайджана в любой момент освободить оккупированные территории.

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