Пленарные сессии и заседания комитетов Милли Меджлиса будут проводиться онлайн
Пленарные сессии и заседания комитетов Милли Меджлиса Азербайджана будут проводиться путем видеоконференции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос об этом отражен в дополнении, предлагаемом во Внутренний устав Милли Меджлиса.
В дополнении говорится: "В связи с применением карантинного режима, санитарно-эпидемиологическими и подобными мерами на основании просьб 42 депутатов парламента председатель Милли Меджлиса принимает распоряжение о проведении в определенный период заседаний Милли Меджлиса, а также заседаний комитетов и комиссий Милли Меджлиса по системе видеоконференции в реальном времени. Регистрация и голосование на заседаниях, проводимых путем видеоконференции, осуществляется посредством электронных подписей депутатов".
Закон войдет в силу до 30 декабря 2020 года.
Предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.
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