Отношение к ветеранам Великой Отечественной войны в Азербайджане более чем образцовое.

Об этом сообщает Day.Az, об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

При этом он с сожалением отметил, что политический союз стран СНГ не стал гарантией от ревизионизма итогов Великой Отечественной войны: "К примеру, в Армении реабилитация и героизация нацизма возведены на уровень официальной государственной идеологии и политики. При этом если в других странах подобные действия властей встречают социальный протест со стороны граждан, в Армении они полностью одобряются и поддерживаются населением, что позволяет говорить о ней как о стране победившего нацизма. Именно эта ущербная черта армянской национальной ментальности является питательной средой для роста националистических настроений, свидетелями которых мы все сегодня являемся. Многие страны Европы, особенно те, кто являлись союзниками нацистской Германии, также пересматривают или уже пересмотрели свое официальное отношение к участию своих стран во Второй мировой войне. Особенно агрессивно этот процесс произошел на постсоветском пространстве в тех странах, воинские формирования из граждан которых сражались в войсках СС".

По словам Кузнецова, особо поражает циничное отношение нынешних властей Армении к тем немногочисленным ветеранам ВОВ, которые живут в этой стране: "Меня не то, чтобы шокировал, но заставил еще раз убедиться в верности моих слов об Армении как о стране победившего нацизма даже не скандал, а просто банальный случай в Национальном собрании этой страны, когда местные парламентарии рассматривали вопрос о выплатах нескольким десяткам оставшихся в живых ветеранам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Один из ближайших соратников премьер-министра Армении Никола Пашиняна Сасун Микаелян, мотивируя решения пашиняновской фракции "Мой шаг" в парламенте не повышать ветеранские выплаты в честь 75-летия Великой Победы, заявил, что эти защитники Отечества уже так стары, что государству было бы выгоднее перенести дату выплат, чтобы дождаться их смерти. В прямом эфире с заседания парламента Армении Микаелян сказал следующее: "Мне кажется, что это не такая уж большая трагедия. Если еще немного протянем, то в мае уже никого не останется. В таком случае нам будет легче осуществить эти выплаты". После этого "Мой шаг" не стал даже включать в повестку законопроект депутата "Процветающей Армении" Ваге Энфиаджяна об удвоении почетных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Похоже, в Армении с финансами и мозгами все катастрофически плохо, раз уж такая ситуация случилась".

Говоря об отношении к ветеранам Великой Отечественной войны в Азербайджане, Кузнецов сказал, что оно более чем образцовое: "Мне известно, что Президент Ильхам Алиев 24 апреля подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями. Ветераны войны уже получили единовременную материальную помощь в размере 1,5 тысячи манатов (или 880 долларов США по текущему курсу). К слову, в России сумма подобной выплаты гораздо меньше. В 2015 году я 9 мая был в Баку и стал свидетелем того внимания и заботы, которыми государство окружило ветеранов в год 70-летия Победы. Уверен, что в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, азербайджанские ветераны так же будут окружены почетом и уважением народа и власти".

Кузнецов считает, что теме 75-летия Победы над нацистской Германией, из-за пандемии коронавируса, объективно не будет уделено столько внимания, как это планировалось изначально: "Вне всякого сомнения, средства массовой информации России и некоторых других стран, в том числе и Азербайджана, будут по мере возможности уделять ей внимание, но широкого резонанса в мире, к сожалению, эта тема не получит. Коронавирус может похоронить актуальность этой даты для глобального массового общественного сознания".