Тотальная денацификация - единственный способ превратить Армению в страну с нормальными ценностями

К сожалению, мы видим порой скоординированные усилия определенных кругов по искажению исторической правды, по преуменьшению роли Советского Союза в Победе во Второй мировой войне и по героизации фашизма. Об этом сказал на днях в интервью заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Эта тенденция должна быть остановлена, заявил глава государства, считающий, что молодое поколение должно знать правду, воспитываться в духе патриотизма, в духе героизма их предков.

"Президент Ильхам Алиев в своем интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману не мог не затронуть тему героизации нацизма в Армении. Президент Азербайджана имеет полное моральное право на это, ибо именно он вынес эту тему на международный уровень, включив ее в дискурс международно-правового обсуждения. Пересказывать содержание интервью не буду, но хочу сказать о глубокой нравственной основе произнесенных Президентом Ильхамом Алиевым слов", - отметил в комментарии Day.Az известный российский политический аналитик, историк и правовед Олег Кузнецов.

По словам нашего собеседника, 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне - это не история, это сегодняшний день, но посмотрите, как меняются люди и страны. Очень многие, включая Россию, США, Азербайджан, Великобританию и других участников антигитлеровской коалиции, остались верными нравственному идеалу победы над нацизмом. Но некоторые, в том числе Армения, сегодня участие своих граждан в той войне на стороне гитлеровской Германии считают подвигом.

"Видите, кто-то остался верен идеалам своих предков, а кто-то стал ренегатом - отступником и изменником, способным отказаться от чести своих отцов и дедов. Отношение к той войне - это как лакмусовая бумажка, с помощью которой проверяются на моральность и аморальность целые страны, народы и их правители. Азербайджан, все всякого сомнения, этот тест с честью прошел и не раз, чего нельзя сказать о ваших соседях", - подчеркнул Кузнецов.

Российский аналитик прокомментировал также очередной факт неуважения к ветеранам Великой Отечественной войны в Армении. Напомним, что за пару дней до 75-летия Победы депутаты парламента Армении отказались включать в повестку предложение о повышении ежемесячных выплат ветеранам ВОВ.

По мнению Кузнецова, в таком положении вещей есть две главные причины - экономическая и политическая. Экономическая причина заключается в том, что у армянского государства сегодня просто нет денег для того, чтобы обеспечить даже эти мизерные в масштабах бюджета деньги ветеранам. Дать заслуженным людям по 10 долларов они не хотят, а больше - хотя бы по 100 долларов - не в состоянии.

"С другой стороны, в стране, национальными героями которой становятся военнослужащие абвергруппы 114 "Дромедар" зондерфюрера Драстамата Канаяна и солдаты бригады спецназначения "Бергман" из состава Абвера, идеологическую подпитку которых осуществлял Гарегин Нжде, образ советского ветерана Великой Отечественной войны все более и более размывается и теряет свое былое величие спасителя Отечества. Сегодня в Армении появились новые герои, а поэтому о старых проще забыть, чем прокормить", - считает Кузнецов.

Особенность армянской пропаганды заключается в том, что она глубоко эгоцентрична и, по сути, рассчитана исключительно на внутреннюю аудиторию, а также на армян диаспоры, сказал наш собеседник. Век назад этим целям служила религиозная догматика армяно-григорианской церкви, но позже на смену ей пришла идеология цехакрона Гарегина Нжде - теория сугубо националистическая и даже расистская. На ее основе даже особую арменоидную расу уже придумали, чтобы выделиться и обособиться. Это как раз и является объяснением того, почему современные армяне так держатся за Нжде и его теорию цехакрона, - просто она им заменила былую архаическую религию, пересказав ее постулаты современным языком, отметил российский историк.

"Отсюда проистекает и культ личности Нжде в современной Армении. Получается, что все армяне по своей этнопсихологии являются нацистами, но сами себя они именуют цехакронтютюнами, а поэтому очень обижаются, когда их называют на европейский, а не на армянский манер. Дело в национальной ментальности, а не в отсутствии политической культуры. И чтобы изменить эту ситуацию, надо по примеру послевоенной Германии проводить в этой стране тотальную денацификацию, иного пути ее трансформации в страну с современными нравственными ценностями просто нет", - заключил Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева