Вышла в свет монография известного российского историка и правоведа Олега Кузнецова "Государственная политика героизации нацизма в Армении".

Это очередной труд российского историка по армянской тематике. Изданная несколько лет назад "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" стала настоящей сенсацией и вызвала большой шум в националистических кругах. Армянской диаспорой в России были предприняты неоднократные попытки привлечь Кузнецова к уголовной ответственности за якобы пропаганду экстремизма, однако сделать этого не удалось.

Наоборот, историк продолжил свои исследования и теперь выступил с политико-правовым и историко-философским анализом темы армянского нацизма. В этих целях была проведена большая работа в архивах Азербайджана и России, в процессе изысканий были выявлены уникальные документы, многое объясняющие не только в прошлом Армении, но и в ее настоящем.

Обо всем этом Day.Az побеседовал с самим автором книги.

- От "Истории транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" к "Государственной политике героизации нацизма в Армении". Воздержимся называть терроризм и нацизм народообразующими факторами в случае Армении и армянства, но можно ли говорить о них как о государствообразующих?

- Почему же воздержимся? В финальной части "Истории транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" я как раз писал о том, что политический терроризм армянских националистов был единственным и главным средством превращения многонационального армяно-григорианского миллета в армянскую политическую нацию. За прошедшие четыре года с момента написания этой книги мой взгляд на этот вопрос никаких изменений не претерпел, и поэтому я сегодня со всей ответственностью в очередной раз заявляю, используя ваши формулировки, что политический терроризм был народообразующим фактором в случае Армении и армянства.

Именно политический террор сначала против оппонентов и диссидентов внутри миллета, а потом против иноэтничного окружения стал главным инструментом построения армянского национального государства.

- А какое место вы отвели бы фактору армянского нацизма?

- Идеология армянского нацизма в виде теории цехакрона Гарегина Нжде появилась гораздо позже, когда дашнаками в 1918-1920 гг. уже была накоплена соответствующая государствообразуюшая практика.

Армянский нацизм - это не глубинная суть или нутро армянского государства, это - фантик, в который оно обернуто для более презентабельного или товарного вида. Это случилось тогда, когда архаическая по своей идейной сути армяно-григорианская религия перестала удовлетворять практику необходимости обоснования власти или господства одной группы армян над всеми остальными. Это случилось тогда, когда стало неприлично говорить о том, что на место армянских священников пришли сначала бандиты-дашнаки, а затем бандиты-большевики, которые террором подчинили себе армянский народ, заставив его организованным насилием вместо церкви подчиняться себе. Надо было этой практике придать более цивилизованную упаковку, и тогда появился Нжде, который поделил всех армян на цехомардов, жуховурдов и тананков в полном соответствии с древнеримским делением общества на патрициев, плебеев и рабов. То есть он не сделал ничего принципиально нового, только переложил эллинистическую традицию организации общества на армянский язык.

Поэтому армянский нацизм Нжде не имел ничего общего с армянской национально-религиозной традицией, именно поэтому в своей основе он имеет исключительно языческие, а не христианские монофизитические корни.

Цехакрон не есть закономерный продукт эволюции национально-религиозного сознания армянского общества, он - утопическая идея одного человека или узкой группы теоретиков, оторванных от основной массы своих соплеменников. Нжде нельзя назвать единоверцем армян, так как они, пусть и с разного рода допущениями, считаются христианами, тогда как он - неоязычник, его нельзя назвать также их соотечественником, так как он родился в Азербайджане, большую часть жизни провел в Болгарии, а умер в России. На территории нынешней Армении он не прожил и года.

Так что для современных армян теория Нжде - пришлая и чуждая, насильственно заброшенная извне. Цехакрон или армянский нацизм с его общественной кастовостью в идейном смысле не имеет ничего общего или хотя бы параллельного с армянской религиозной общинностью: в соответствии с канонами армяно-григорианской церкви, он им полный перпендикуляр.

- Ожидалось, что с уходом "карабахского клана", Армения отойдет от цехакрона, на котором строилась национальная идея армянства многие десятилетия. Почему этого не произошло?

- Есть говорить точнее, теория цехакрона была придумана Гарегином Нжде в 30-е годы, а на свет Божий извлечена из исторического мусора совсем недавно, всего 15 лет назад, когда правившая тогда в Армении Республиканская партия объявила ее своей партийной идеологией. Превращение цехакрона в государственную идеологию происходило на протяжении последующих 10-12 лет и завершилось в мае 2016 года установкой в центре Еревана памятника ее создателю.

Поэтому активная фаза тлетворного влияния нацистской теории цехакрона на массовое общественное сознание армянского народонаселения не так уж длинна. Срок нацификации или фашизации населения Армении относительно невелик, к тому же именно в последние полтора десятилетия основная масса трезвомыслящей интеллигенции армянского народа проголосовала против собственного оболванивания и оболванивания своих детей в нацистском духе, уехав из страны куда глядят глаза, в те страны, в которых о цехакроне говорить в приличном обществе не принято.

Именно поэтому я не стал бы ставить знак равенства между цехакроном Нжде и армянским национальным самосознанием. Чем больше я погружаюсь в изучение этой темы, тем отчетливее вижу водораздел между двумя этими понятиями. В основе первого из которых лежит умозрительная идея одного человека, очень далекая от реалий жизни армянского общества, тогда как базисом второй является традиция выживания в чуждой иноэтнической среде. Даже скажу более - теория цехакрона Нжде и традиционное армянское самосознание враждебно-антагонистичны друг другу.

- Поясните, а то нашим читателям может показаться, что мы оправдываем армянский национализм.

- Ни в коем случае. Дело в том, что армяне никогда в своей истории не имели опыта национальной государственности, и главной движущей силой их прогресса являлась на протяжении веков конкуренция с другими этнорелигиозными группами общей с ними территории проживания. На этом фоне теория цехакрона сослужила им плохую службу. Она утверждала, что расцвет народа всенепременно произойдет в мононациональном армянском государстве, где нет иноверцев и инородцев, вследствие чего армянам уже не нужно будет с кем-либо конкурировать ради выживания. И вот теперь армяне остались одни, без стимула к развитию в виде противодействия внешней среде. Избавившись от неармян, агрессию генетической потребности в конкуренции современные армяне вынуждены выплескивать на армян же, дробясь внутри себя по каким-то видовым признакам: армяне ереванские, армяне карабахские и т.д.

Цехакрон, реализовавшись на практике, лишил армян главного стимула общественного бытия, и именно из-за этого эта страна сейчас находится там, где она находится. Армяне думали, что в моноэтническом государстве они в полном соответствии с теорией цехакрона окажутся в раю, но в реальности оказались в созданном своими же руками гетто, окруженном недружественными к ним соседями.

- Почему бы Пашиняну взять и не изменить ситуацию? Как по-вашему?

- Пашинян не отошел на практике от цехакрона, так как ему некуда от него уходить. Власти Армении сегодня объективно не могут вернуть в страну армян, которые уехали из нее после развала СССР, что уже говорить о том, чтобы назад в Армению вернулись изгнанные из нее азербайджанцы, евреи или русские, вернув тем самым армянам стимул к жизни в виде конкуренции с ними?

Теория расовой исключительности арменоидов, пропагандируемая в Армении в последние два десятилетия, затянула армян в болото, жить в котором, кроме их самих, никто не собирается, и поэтому инвестировать в него никто не будет. Болотные газы от внутреннего гниения этого болота выбросили Пашиняна на верх пирамиды власти в этой стране, наличие цехакрона является питательной средой существования его политического режима. Пашинян - продукт этой теории, точнее - практики реализации этой теории, поэтому он от нее никогда не откажется. Когда он говорит о демократии в Армении, то видит в качестве ее примера эллинистическую модель демократии, где все граждане одной национальности благоденствуют, но при этом забывает о том, что демократия в Древней Греции и в Древнем Риме базировалась на труде бесправных рабов, каковых в Армении сейчас нет. Поэтому аллюзии к временам Трдата сейчас не работают в Армении.

- Как шла работа над книгой и какую роль тут сыграли архивы, исследованные вами в Азербайджане?

- Не буду кокетничать, но чтобы структурно понять суть проблемы и способ ее представления на суд читателя, мне было необходимо около года. Долгое время казалось, что все под руками, все очевидно, но доказать с документами в руках, что Нжде - нацистский преступник, а практика его героизации в Армении носит характер государственной политики, долгое время не удавалось. Все было слишком хорошо закамуфлировано и замаскировано, отчего желание поразить эту цель только обостряло мое профессиональное самолюбие.

Я был убежден, что обязательно найду нужные документы, но для этого мне потребовались все мои знание и навыки по двум специальностям - историка и правоведа, чтобы связать между собой исторические и юридические документы, а также весь опыт, накопленный мной за четверть века научно-исследовательской деятельности.

Не хочу набивать себе цену, но с полной уверенностью могу сказать, что ни один узкопрофильный специалист - историк или юрист - не смог бы этого сделать, ибо первый не обладает пониманием системы права как таковой и навыком юридического доказывания, а второй не умеет работать с архивами, чтобы потом на основании вновь выявленных документов создать аргументированную доказательную базу, понятную людям, привыкшим работать с нормативными правовыми и административно-распорядительными документами. В этом смысле я благодарен судьбе за наличие двух профессиональных образований и соответствующего опыта работы, без чего эта книга точно не появилась бы на свет.

Что касается второй части вашего вопроса об азербайджанских архивах, то я с полной уверенностью могу говорить об их высокой значимости в моей работе. Но при этом вы должны понимать, что я делаю это заявление не из желания сделать кому-то "ку", как это было показано в культовом советском трагикомедийном фильме "Кин дза дза!".

Азербайджанские архивы сегодня являются успешными хранителями советской традиции организации архивного дела, признанной одной из лучших в нынешнем мире. К тому же я как профессионал с самого начала прекрасно понимал, что я точно найду в их фондах, на обнаружение чего можно рассчитывать, а чего точно в ваших фондах не будет. Поэтому я был изначально застрахован от разочарований, а каждый вновь найденный документ был для меня не приятным сюрпризом, а ожидаемым и даже плановым результатом, который в очередной раз только усиливал уверенность в правильности избранного пути научного поиска.

Сейчас я осознаю, что пересек своего рода экватор в своих исследованиях темы армянского нацизма: уже понятны масштабы, структура этого явления, ключевые и второстепенные персонажи, базовые и вспомогательные источники. Теперь я совершенно отчетливо понимаю, что смогу завершить изучение данной темы даже в том случае, если мне вдруг перекроют все возможности архивной работы в России.

В Советском Союзе была строго централизованная система деятельности государственного аппарата: сверху вниз шли директивы, снизу вверх - отчеты. Абсолютно все директивы Москвы в Баку есть, поэтому нет смысла их далее засекречивать в России. Как бы из соображений геополитических интересов это сегодня не пытались делать у меня на родине, тему армянского сотрудничества с нацистской Германией, противодействие которому в отчетах советских спецслужб в годы Великой Отечественной войны с лета 1943 года шло отдельной строкой, уже не скрыть никак.

Из всех советских народов, благодаря действиям руководства армянской диаспоры Европы, именно армяне были самыми идейными и последовательными пособниками нацистов. И какие бы усилия сегодня официальный Ереван и армянская диаспора по всему миру, и особенно в России, не прилагали бы к тому, чтобы доказать обратное, это у них уже никогда не получится. Есть огромное количество документов о том, что Нжде и Дро, медалями в честь которых сегодня награждают офицеров и прапорщиков армии и силовых структур Армении, были нацистскими преступниками, и этого уже не скрыть и не замолчать.

Может быть, эти мои слова прозвучат пафосно, но пока существует суверенный Азербайджан, будут существовать и его архивы, которые всегда являлись, являются и будут являться самой надежной гарантией того, что память человечества об армянском коллаборационизме времен Второй мировой войны и его героизации в современной Армении не будет предана забвению.

- Олег Юрьевич, наверняка этот труд является не последним в ряду ваших исследований по армянской тематике. Каким будет следующий шаг?

- Каждая научная работа в идеале создается с какой-то конкретной целью. Кто-то пишет монографии ради самовыражения или проверки собственных интеллектуальных возможностей (я этот этап прошел лет двадцать назад), кто-то - во имя торжества науки или ради пропаганды какой-то научной теории (это было для меня важно лет пять-семь назад), кто-то стремится явить миру новую модель общественного устройства, в которой он окажется в самом центре или рядом с центром распределения жизненных благ (как марксист, я в это не верю, а поэтому предпочитаю не тратить на это свои силы и время).

Сейчас я нахожусь на той стадии своего развития, когда уже не вижу смысла удовлетворять собственное эго, так как уже достиг разумного достатка и удовлетворяющего меня общественного статуса. Теперь я все чаще задумываюсь о том, какой мир останется после меня моим детям и внукам. Лично я не хочу, чтобы они жили в условиях агрессивного авторитаризма, сосуществовали бок о бок на одной земле с носителями агрессивных идей собственного превосходства, которые видели бы их своими рабами и людьми второго сорта.

Героизация нацизма, где бы она не происходила, - это угроза комфортному существованию моих потомков, будь то в России, в Армении или в какой-то иной стране. Государственная политика героизации нацизма в Армении распространяет свои метастазы на другие страны, в том числе, на Россию, в связи с чем будет разумным напомнить, что не только в Армении, но и в городе Армавир Краснодарского края России имеется мемориальный знак нацистскому преступнику Нжде, причем местным, региональным и федеральным властям до этого нет дела. А мне - есть, так как я не хочу, чтобы на долю моих детей пришлась грязная работа по выпалыванию сорняков армянского нацизма с территории России. Лучше это сейчас сделаю я, чем через десять лет это будут делать они.

Пока я обозначил только тему исследования и сделал ее предварительный анализ, до завершения полной работы по этой теме еще далеко: надо подкопить базу фактов или примеров действий властей Армении по героизации нацизма в своей стране, найти новые исторические документы, говорящие о том, что не только один Нжде, но и многие другие деятели армянства, именами которых названы улицы городов в этой стране или воинские награды, также являются нацистскими преступниками в соответствии со статусом и приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Сейчас в моей брошюре всего 102 страницы текста, но уже сегодня я смогу легко увеличить ее объем до 300 страниц, а если публиковать еще и выявленные мной документы, то объем монографии легко можно будет довести до 500 и даже 700 страниц. Но этот труд в итоге будет востребован только научными и университетскими библиотеками, тогда как в целях пропаганды следует иметь и некий сокращенный вариант текста для его представления политикам, журналистам, дипломатам, у которых нет времени на прочтение фундаментальных исследований.

Чтобы довести разработку этой темы до логического завершения, я предполагаю подготовить несколько вариантов книг для каждой целевой аудитории. В качестве базового я предполагаю оставить данный вариант текста для ознакомления с ним разного рода политиков, дипломатов и прочих бюрократов, затем подготовить промежуточный с ориентиром на юристов и сотрудников спецслужб, занимающихся по долгу службы противодействием героизации нацизма, и только потом - финальный, рассчитанный на академических ученых.

Вся эта работа займет у меня еще два-три месяца, после чего данную тему в научном плане можно будет считать исчерпанной. Останутся только переводы на иностранные языки и распространение среди мирового сообщества. Я очень надеюсь на то, что все это случится в ближайшей перспективе.

Беседовала Лейла Таривердиева