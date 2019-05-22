Интервью Day.Az с известным российским политическим аналитиком, историком Олегом Кузнецовым.

- В Армении все-таки переименовали школу имени Родниной. Как бы вы это прокомментировали?

- Есть такое хорошее русское слово - идиотизм. Именно им это действо и называется. Не действие, а именно действо, когда формальное по своей сути дело - подумаешь, бумажку составить и подписать, - притом без всякого практического результата, на потеху (или в утешение?) публики раздувается до вселенских масштабов. Трехкратная олимпийская чемпионка, Герой Социалистического труда, депутат Государственной Думы России Ирина Роднина не раз публично в прессе заявляла о том, что ей глубоко безразлично, переименуют ли дворец ледовых видов спорта в Еревана, ранее названный ее именем, или нет.

Ну, хорошо, переименовали они этот объект, а что дальше? От этого фигурное катание в Армении станет прогрессировать? Нет. А если после этого абсолютно глупого демарша из России в Армению в знак корпоративной солидарности перестанут приезжать тренеры, то совершенно точно уровень фигурного катания в Армении упадет до нулевой отметки.

У нас в России есть прекрасная фраза: "Назло маме уши себе отморожу". Нечто подобное мы сейчас наблюдаем и в этом вопросе: если армянские власти назло Родниной решили убить в своей стране фигурное катание, так Анаит им в помощь.

- На днях сепаратисты в лице главы "МИД" НК высказали обиду в адрес Госдумы в связи с тем, что российские депутаты давно позабыли дорогу в Карабах. А правда, почему российские парламентарии перестали ездить в Карабах?

- В последнее время в отношении властей России к Армении произошли существенные перемены, в том числе прекратились вояжи депутатов Государственной Думы в Карабах. Причин здесь две - политическая и экономическая. Политическая заключается в том, что политический класс России не то, чтобы прозрел, но начал понимать, что в политике главенствующую роль играет не идеология или амбиции, а здравый смысл и мораль, в связи с чем посещение Карабаха перестало ими восприниматься как проявление патриотизма и приверженности принципам, а непосещение стало восприниматься как признак здравого смысла и проявления морали.

Но есть и экономический аспект - до недавнего времени все эти вояжи организовывали и спонсировали армянские олигархи в России, являющиеся уроженцами Карабаха, богатство которых базировалось на ограблении Армении и ее использовании в качестве объекта залога в получении оборотных средств для своего бизнеса. Приход к власти Пашиняна прикрыл этот бизнес, крупный армянский бизнес в России, связанный с Карабахом, стал стремительно нищать, поэтому организаторов и спонсоров для организации депутатской халявы в России не осталось, а кататься в зону экстремального политического туризма за свой счет российские парламентарии не привыкли, будучи ранее приученными к халяве. Вот поэтому и не тянется больше журавлиный клин российских депутатов в Карабах. Нет там больше дармового корма...

- Можно ли назвать одной из причин отсутствие в России сильного армянского лобби? Например, если сравнивать с работой армянских лоббистов в США и Европе.

- Безусловно, у армян всегда было более слабое лобби в России, чем в США и Европе, только никто в Азербайджане прежде не хотел допускать мысли об этом.

Надо понимать принципиальную разницу между армянской диаспорой в России (включая в это понятие все постсоветское пространство) и армянской диаспорой в Западной Европе и Северной Америке. Армяне России, Украины и далее по списку зарабатывают на Армении, делая бизнес на поставках, использовании труда местных гастарбайтеров и проч., тогда как все остальные армяне мира Армению содержат. В результате, в макроэкономическом понимании армяне России и остального постсоветского пространства паразитируют на Армении и на остальной части диаспоры, высасывая себе ее средства через поставки в Армению. Поэтому армянское лобби в России лоббирует свои частные, шкурные интересы, тогда как армянское лобби в остальном мире лоббирует, скажем так, общеармянские интересы, вот в чем вся разница.

Есть еще один аспект, на который следует обратить самое пристальное внимание. Западная армянская диаспора - европейская и североамериканская - использует банковскую систему Армении, а иногда и ее государственный бюджет для легализации денег от "серых" и даже откровенно "черных" криминальных финансовых схем. Армения им нужна для своего безбедного существования за ее пределами. Армянской же диаспоре в России Армения для собственного материального благополучия не нужна. Именно поэтому армянская диаспора в Европе лоббирует интересы Армении, а диаспора в России - исключительно свои собственные.

- Ну, с фактором диаспоры все ясно, но существует ведь и фактор российско-азербайджанских отношений, если говорить о не посещении депутатами Госдумы оккупированного Карабаха. Станет ли Москва жертвовать своими интересами в Азербайджане и отношениями с нашей страной?

- Еще Уинстон Черчилль во время своей знаменитой речи в Фултоне сказал сакраментальную фразу: "У Британии нет постоянных врагов и постоянных союзников, у Британии есть постоянные интересы". За истекшие 70 лет эти слова стали квинтэссенцией мировой политики. Поэтому только идиот будет отказываться от своих интересов и своей выгоды. Единственным условием, при котором это может случиться, является угроза не просто собственной безопасности, а самому физическому существованию. Ведь отказалось же человечество от наземных, воздушных и подводных ядерных испытаний. То есть отказ от интересов происходит тогда, когда выясняется их токсичность.

Насколько я понимаю, у России в Азербайджане никаких токсичных интересов нет. Более того, я уверен в том, что руководство вашей страны не позволит иметь их кому бы то ни было, и не только России, на своей территории. Как говорит русская пословица, "от добра добра не ищут". Поэтому я не вижу ни одной не только рациональной, но и иррациональной причины, по которой бы Россия могла отказаться от своих интересов в Азербайджане.

Лейла Таривердиева