Асим Моллазаде: Чиновники должны усвоить, что все они находятся под самым серьезным контролем

Одним из важных аспектов проводимых в Азербайджане широких многосторонних реформ является борьба с коррупцией и чиновничьим беспределом.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Многочисленные факты, по его словам, показывают, что очень много чиновников разного уровня вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности и служить стране, заняты обогащением за счет государства и народа.

"Несмотря на неоднократные предупреждения Президента Ильхама Алиева прекратить незаконную деятельность, остановить грабеж и беспредел, эти процессы нередко продолжаются. И самое ужасное, что нечистоплотными чиновниками в эти трудные дни, в период пандемии, присваиваются средства, выделенные государством на поддержку малоимущих, беженцев и безработных", - отметил парламентарий.

Моллазаде подчеркнул, что призыв Президента Ильхама Алиева к борьбе с коррупцией, конечно же, подразумевает также общественный контроль. Прозрачность должна быть во всем. Чиновники всех мастей должны усвоить, что находятся под очень серьезным контролем со стороны главы государства. Кадры из кабинетов проворовавшихся чиновников, сделанные в ходе операций спецслужб страны, говорят сами за себя, сказал наш собеседник.

Реформы должны быть ускорены и охватить все структуры власти, включая систему правоохранительных, судебных органов, отметил депутат ММ. Очень важно в этой системе именно усиление прозрачности и общественного контроля.

"Думаю, мы станем свидетелями раскрытия преступных фактов на различных уровнях власти. Этот процесс должен продолжиться серьезной сменой кадров, привлечением нового поколения управленцев, которые будут служить стране и народу. Дело тут даже не в возрасте, а в отсутствии у проворовавшихся чиновников совести и чувства ответственности, дело в их жадности и хамстве. Мы видим, что идет борьба и с нарушением в системе правоохранительных органов. Аресты высокопоставленных офицеров говорят о том, что это не кампания, а серьезные реформы, к которым приступил глава государства. И эти реформы приведут к созданию свободной от коррупции системы управления, представители которой будут служить народу и развитию Азербайджана", - подчеркнул Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева