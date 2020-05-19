Энергетические проекты Азербайджана открывают новые двери перед страной

Энергетические проекты, реализуемые Азербайджаном, открывают перед ним новые двери.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend казахстанский политолог Ислам Кураев.

Он отметил, что мощности Южного газового коридора позволят обеспечивать углеводородами значительную часть Европы.

Эксперт также отметил, что проект ЮГК выгоден в первую очередь тем, кто вложился в TANAP: "Тем не менее, можно сказать, что данный проект даст преимущества всем сторонам. Ведь TANAP является центральной и самой протяженной частью Южного газового коридора. Основная цель ЮГК - соединить гигантское газовое месторождение Шах Дениз в Азербайджане с Европой через Трансанатолийский трубопровод TANAP и Трансадриатический трубопровод (TAP). TANAP проходит из Азербайджана в Турцию через Грузию, а TAP начинается в Греции и проходит в Италию через Албанию и Адриатическое море. TANAP будет способствовать энергетической безопасности Европы и Турции. Этот проект вновь доказывает и закрепляет позиции Азербайджана как геополитического стержня в области диверсификации энергетической безопасности Европы. Азербайджан построил и развил конструктивные и доверительные отношения с основными геополитическими акторами современного мира".

По его словам, проект ЮГК также будет способствовать развитию всего региона: "Строительство TANAP можно считать большим успехом для Азербайджана, так как сильно расширяет географию поставок энергоносителей. Южный газовый коридор очень перспективный проект в особенности для Грузии и Азербайджана. Если в ближайшем будущем к проекту присоединиться Казахстан, то от этого выиграют все".

Эксперт уверен, что TANAP является основой Южного газового коридора, в важности которого сомневаться не приходится: "Безусловно, создание Южного газового коридора несет новые перспективы для экономики стран Южного Кавказа. Однако останавливаться на проекте TANAP Азербайджану нельзя, нужно продолжать расти и развиваться".

В заключение эксперт подчеркнул, что все энергетические проекты реализуемые Азербайджаном открывают новые двери перед ним: " Это положительные перспективы и страна в целом поднимает экономику. Такие проекты Азербайджана стимулируют настрой на то, что нефтегазовый рынок можно использовать намного успешнее, чем принято считать".