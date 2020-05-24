Армяне грабят и вымогают

Адвокаты криминального хозяина юга России "авторитета" Вагана Неркараряна (Кралик) обжаловали решение Пресненского суда Москвы о его аресте. Мафиози обвиняется в вымогательстве (статья 163 УК РФ), по делу проходит ряд других видных представителей криминального мира, в том числе "воры в законе" Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина) и Гоча Антипов (Альфасон). Главное расследование может коснуться целой группы сотрудников правоохранительного блока из ЮФО, которые замечены в покровительстве Карлику и его партнерам. Подробности в совместном расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов ВЧК-ОГПУ и The Crime Planet, передает Day.Az со ссылкой на rucriminal.info.

28 апреля произошло очень заметное для российского криминального мира событие - сотрудниками центрального аппарата ФСБ, в своем доме в поселке Рассвет не далеко от Ростова, был задержан ранее считающийся неприкасаемым Ваган Неркарарян в криминальных кругах более известный как Ваган Карлик. Его приступная группировка в течение многих лет держала в страхе Ростовскую область. Члены ОПГ Неркараряна совершали заказные убийства, похищения людей, разбои, вымогательства, контрабанду из Украины в Россию оружия, наркотиков и сигарет. Считался же неприкасаемым Ваган Карлик благодаря своим прочным связям с высокопоставленными коррумпированными силовиками и чиновниками. Карлик переехал на Юг России из Армении и поселился в Ростовской области, где традиционно живет много его земляков. Спустя некоторое время после переезда Ваган начал промышлять нелегальной торговлей бензином прямо с бензовозов на трассе Таганрог-Ростов-на-Дону. Сумев подзаработать немного денег Ваган Неркарарян открыл в Ростове шашлычную, ставшую излюбленным местом сбора представителей армянской этнической преступной группировки "вора в законе" Армена Арутюняна в криминальном мире известного как Армен Каневской. Неркарарян воспользовавшись новыми связями и деньгами Армена Каневского организовал сразу несколько заведений известных как "Шашлычный двор" и "Шашлычный мир".

Ваган понимал, что криминальные связи с Арменом Каневским сулили большие возможности. К тому моменту Каневской уже захватил преступную власть в Краснодарском крае и Ростовской области и стать частью его преступного клана было главной задачей Неркараряна. Несмотря на то, что Ваган Карлик никогда не был достаточно приближен к "вору в законе" Армену Каневскому, он старался максимально использовать возможности их знакомства. При этом в криминальном мире никогда не признавали авторитет Наркараряна, считая его просто ушлым "шашлычником".

18.12.2010 счастливая жизнь Вагана Карлика закончилась. Армен Каневской умер колонии, в которой отбывал очередной срок. После смерти Каневского его родной брат Артем, в попытке избежать уголовного преследования за совершение особо тяжких преступлений, уехал в Армению.

Оказавшись в нужное время в нужном месте, эстафету принял Ваган Неркарарян. Проявив услужливость и гибкость, он начал преданно служить Артёму Арутюняну. Возглавив группировку покойного "вора в законе" Ваган Карлик начал пользоваться связями Артема Каневского и налаживать свои коррупционные механизмы в МВД и ФСБ региона. Вскоре после задержания Центральным Аппаратом ФСБ России, Неркарарян стал активно давать показания на лиц, способствующих его преступной деятельности на территории Ростовской области. В ходе дачи своих показаний Ваган Неркарарян сообщил что у него имелась договоренность с сотрудниками пограничного отдела ФСБ, которые позволяли Вагану Карлику и членам его ОПГ свободно пересекать границу в результате чего им удалось организовать канал контрабанды оружия, наркотиков, сигарет и другого на территорию Российской Федерации. Благодаря этому, так же лица подконтрольные Неркараряну совершали тяжкие и особо тяжкие преступления за пределами западных границ РФ.

Также из показаний и в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий задержавшим Вагана Карлика силовикам из Центрального аппарата ФСБ стало известно о прочных связях Неркараряна с высокопоставленными сотрудниками МВД Южной столицы России.

По словам источников, Вагану Карлику совместно с высокопоставленными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Ростовской области удалось разработать и реализовывать полноценную схему совместного заработка. Сотрудники УУР ГУ МВД России по Ростовской области по указанию своих начальников начинали "кошмарить" предпринимателей Ростовской области, многие из которых в настоящее время дают соответствующие показания, тем самым искусственно создавая проблемы со стороны правоохранительных органов. Когда предприниматели уже были загнаны в угол появлялся Ваган Карлик и пользуясь своей репутацией предлагал коммерсантам помочь с решением возникшего у них вопроса с силовиками в обмен на значительную сумму денег.

Полученные ходе реализации таких схем денежные средства делились. Камнем преткновения на пути Вагана Карлика стал брат Нодар Асоян (Руставский), Валерий Стурки и его друзья. Люди Нодара стали практически единственной группой лиц, которые после смерти Армена Каневского не давали возможности Вагану Неркараряну торговать оружием, наркотиками и спиртом нелегально ввезенными Карликом из Украины в Ростовскую область. Несколько раз Неркарарян предпринимал попытки стабилизировать ситуацию с Валерием Стурки и его друзьями, но все эти попытки каждый раз терпели неудачу.

Тогда на одну из встреч с Валерием Стурки и его друзьями Ваган Карлик привёл "вора в законе", человека, обладающего масштабными связями и властью в разных "решающих" кругах - Эдуарда Асатряна по кличке Осетрина. Валерию Стурки и его друзьям был поставлен ультиматум - либо они не мешают бизнесу по контрабанде оружия, наркотиков и спирта либо Асатрян подключит свои связи в силовых кругах и посадит Валерия Стурки и его друзей. После того как угрозы не подействовали, Ваган Неркарарян, Эдуард Асатрян и компания перешли к действиям. Валерий Стурки и его друзья были задержаны по сфальсифицированным делам. Примечателен и тот факт что обстоятельства которые легки в основу сфальсифицированных дел произошли за 5 и 8 лет до задержания. Как и всегда, Вагану Карлику организовать преследование брата Нодара Асояна Валерия Стурки помогли связи Эдуарда Асатряна в силовых ведомствах Москвы. Правда главная роль на этот раз была отведена СЧ ГСУ ГУ МВД по Ростовской области. Ее представители выступили творцами возбужденных уголовных дел, нарушая все законы, допустимые правила и занимаясь откровенными фальсификациями .

Наконец, в апреле 2020 года армянская мафия юга начала нести серьезные потери. Во многолетнюю игру Вагана Карлика и его подельников вмешался Центральный аппарат ФСБ России, крепко взявшись за одну из самых опасных группировок Южного Федерального Округа. Неприкасаемый Ваган Неркарарян был задержан и этапирован в Москву, что бы у него не было возможности влиять на ход дела и запугивать свидетелей. Возбуждено так же уголовное дело и в отношении "воров в законе" Эдуарда Асатряна (Осетрина), Гочи Антипова (Алфасон) Артура Атабекяна(Молодой), и других фигурантов криминальной группировки.

Более того, уже сейчас Центральный аппарат ФСБ России обладает всеми необходимыми доказательствами, включая показания Вагана Неркараряна, о связи вышеуказанных силовиков с армянской этнической преступной группировкой Ростовской области, а также о связях Ваган Карлика с сотрудниками ФСИН, помогавшими Неркараряну собирать "воровской общак". Учитывая насколько активно Ваган Неркарарян дает показания на своих "друзей", он возьмёт их с собой.

Продолжение следует