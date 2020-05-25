Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики.
Мы присоединяемся к азербайджанскому народу, который торжественно отмечает такие общечеловеческие и дорогие для нас ценности, как независимость, свобода и суверенитет. Пусть этот день станет ценным вкладом в созидание Вашей солидарной, надежной и благополучной страны.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в послании.
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