Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики.

Мы присоединяемся к азербайджанскому народу, который торжественно отмечает такие общечеловеческие и дорогие для нас ценности, как независимость, свобода и суверенитет. Пусть этот день станет ценным вкладом в созидание Вашей солидарной, надежной и благополучной страны.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в послании.