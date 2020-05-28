https://news.day.az/politics/1239110.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев - ФОТО
28 мая в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса "Гобу Парк-3", возведенного для вынужденных переселенцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
После знакомства с комплексом Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой вынужденных переселенцев.
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.
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