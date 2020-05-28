Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев

28 мая в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса "Гобу Парк-3", возведенного для вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

После знакомства с комплексом Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой вынужденных переселенцев.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.

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