Генсек Шанхайской организации сотрудничества поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики.

Позвольте мне также воздать должное Вашим усилиям в борьбе и эффективном сдерживании пандемии COVID-19 в Азербайджане.

Между государствами-членами ШОС и Азербайджаном существуют тесные связи, охватывающие различные аспекты истории, культуры и отношений между людьми. Более того, географическое положение Азербайджана делает его естественным партнером Шанхайской организации сотрудничества. ШОС высоко ценит вклад Азербайджана в организацию как партнера по диалогу, а его огромный потенциал, особенно в сфере транспорта, транзита и логистики, может существенно расширить пути дальнейшего углубления взаимовыгодного многостороннего сотрудничества.

В ходе встречи министров иностранных дел ШОС в Бишкеке в мае 2019 года была подписана Дорожная карта по расширению взаимодействия с наблюдателями и партнерами по диалогу. Ее эффективная практическая реализация является приоритетом для организации, и я высоко ценю поддержку Вашей страны в этом плане. Уверен, что более активное участие Баку в деятельности нашей организации придаст ей дополнительный импульс для еще более глубокого сотрудничества в рамках ШОС, откроет новые горизонты и перспективы.

Ваше превосходительство, в эти сложные для всего мира дни позвольте пожелать Вам доброго здоровья, счастья, новых успехов, а народу дружеского Азербайджана - мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.