Леонид Слуцкий поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои самые искренние поздравления со знаменательной датой - Днем Республики.

Азербайджан демонстрирует впечатляющие успехи в деле государственного строительства в проведении глубоких экономических и социальных преобразований. Азербайджан - перспективная динамично развивающаяся страна с богатым ресурсным и интеллектуальным потенциалом, страна сохранившая самобытность, национальные традиции, воспитавшая целую плеяду талантливейших известных всему миру ученых, деятелей культуры и искусства. Вы достойно продолжаете дело Вашего великого отца - основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Уверен, что дальнейшее развитие связей между нашими странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, отвечает интересам российского и азербайджанского народов, способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.