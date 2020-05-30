Ирина Влах поздравила Президента Ильхама Алиева

Глава Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый господин Алиев!

Позвольте от имени Исполнительного комитета Автономно-территориального образования Гагаузия засвидетельствовать Вам свое глубокое уважение и поздравить Вас и в Вашем лице жителей Азербайджана с Днем Республики!

День Республики Азербайджана - один из самых важных и ярких дней в истории азербайджанского народа, ознаменовавший объединение страны. Это общий праздник для всех тех, кто гордится своей Родиной, богатой историей и самобытной культурой!

Сегодня Азербайджанская Республика, - стабильно развивающаяся страна, в которой успешно решаются задачи по обеспечению достойного уровня жизни населения, созданию эффективной, конкурентоспособной экономики, реализации программ, направляемых на совершенствование социальной, образовательной и культурной сфер. Трудолюбие и жизненный оптимизм жителей страны, бережное отношение к историческому прошлому и национальным традициям являются основой процветания Азербайджанской Республики.

В этот значимый праздник искренне желаем Вам и в Вашем лице всем жителям Азербайджана гармонии, процветания, согласия и мира. Пусть изобилие и успех наполнят каждый дом, а болезни и невзгоды обходят стороной! Пусть каждый гражданин Азербайджана почувствует свою причастность к формированию свободного, демократического общества, претворяя в жизнь светлое будущее целых поколений!

Пользуясь случаем, свидетельствуем, глубокоуважаемый господин Президент, уверения в высоком к Вам уважении", - говорится в поздравлении.