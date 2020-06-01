Граждане пишут: Господин Президент, мы всецело одобряем и поддерживаем Вашу политику

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева со всех уголков республики продолжают поступать благодарственные письма.

Day.Az со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько этих писем.

Эльнур Гусейнзаде из Баку пишет: "Многоуважаемый господин Президент, пишу это письмо для того, чтобы выразить Вам - главе независимого, развивающегося день ото дня азербайджанского государства. Считаю это гражданским долгом. Развивается и наша страна, и решаются волнующие людей вопросы. Я также хочу сказать, что озвученный Вами во время пандемии COVID-19 призыв "Вместе мы сильнее!" вызвал чувство гордости у каждого гражданина, в том числе и у меня. Благодаря помощи, оказанной Вами и Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой, мы победим эту пандемию. Своевременно предпринятые шаги, осуществляемая Вами оперативная работа, принятые правильные решения создают основу для того, чтобы наш народ преодолел эту эпидемию с минимальными потерями. Вы своей практической деятельностью доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана. Все это свидетельствует о том, что наше государство в надежных руках. Дорогой Президент, еще раз выражаю Вам благодарность за внимание и заботу о народе, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья. Да хранит Вас Всевышний!".

Семрал Ахмедханов из села Гымылгышлаг Губы: "Уважаемый господин Президент, мы поддерживаем принятые под Вашим руководством превентивные меры, необходимую профилактическую работу для предотвращения широкого распространения в Азербайджане инфекции COVID-19, ставшей бедствием для человечества, защиты здоровья граждан. Мы, молодежь, всегда чувствуем Вашу любовь, заботу. Будучи молодым человеком, я верю, что благодаря Вам наша страна преодолеет это бедствие и вступит на новый путь развития. Как всегда, в эти трудные дни мы солидарны с Вами и готовы присоединиться к любому Вашему призыву. Обязанность каждого из нас - прилагать совместные усилия для будущего Азербайджана. Да поможет Вам Аллах!".

Вафа Ибрагимов из села Беюк Бахманли Физулинского района: "Уважаемый господин Президент, я как гражданин выражаю Вам признательность за то, что Вы всегда проявляете поддержку и заботу о народе. Благодаря Вашим превентивным мерам, материальной и моральной поддержке, оказываемой Вами народу, предотвращено широкое распространение в нашей стране страшной, невидимой коронавирусной инфекции, которая потрясла весь мир. Ваши выступления, рекомендации и указания воодушевили нас. От имени моей семьи и от себя лично выражаю Вам за это признательность. Верим, что под Вашим руководством мы преодолеем все трудности".

Азиз Гусейнов из Наримановского района Баку: "Многоуважаемый господин Президент, прежде всего, сердечно поздравляю Вас и Вашу семью со священным праздником Рамазан и Днем Республики. Да дарует Аллах Вам долгую жизнь во благо народа. COVID-19, от которого все еще нет лекарств, осложнил жизнь во всем мире. Тот факт, что Азербайджан находится в ряду самых стабильных стран, вселяет в нас оптимизм. В результате Ваших инициатив, поддержки, превентивных мер мы успешно продолжаем борьбу с этим злом. Уважаемый господин Президент, я как человек, который не может сейчас работать, тоже получил выделенные Вами средства для малообеспеченных семей в размере 190 манатов и продовольственную помощь от Фонда Гейдара Алиева. Без этой помощи мне было бы трудно поддерживать свою семью, двух моих детей. Да продлит Аллах Вашу жизнь!".

Пярвин Гусейнов из села Ашагыбаш Исмаиллинского района: "Уважаемый господин Президент, Ваша роль в развитии Азербайджанского государства, процветании нашей страны незаменима. Благосостояние нашего народа, развитие нашей страны всегда были в центре Вашего внимания. Как всегда, так и в эти трудные дни, Вы были с народом. Единовременная выплата в размере 190 манатов, выделенная Вами малообеспеченным семьям, - показатель Вашей заботы. Наша семья благодарит Вас, потому что эта забота коснулась и ее. Пусть Аллах всегда дарует Вам радость! Прошу Всевышнего ниспослать Вам долгую жизнь, здоровье".

Жительница города Сумгайыт Севджан Гараева: "Многоуважаемый господин Президент, я студентка, обучаюсь в Турции. Горжусь Вами. Вижу и высоко ценю Ваш труд во имя нашего народа и государства. Благодаря упреждающим мерам, принимаемым Вами против коронавируса, уровень смертности в нашей стране очень низок. Построенными больницами, Вы еще раз доказываете, что придаете большое значение здоровью людей. Горжусь тем, что я азербайджанец. Большое спасибо за чартерный рейс, организованный для возвращения в нашу страну студентов в связи с вирусом. Как хорошо что Вы есть, живите долго!".

Афаг Велиева из села Юхары Салахлы Газахского района пишет: "Уважаемый господин Президент, от всего сердца одобряем и поддерживаем проводимую Вами политику. Вы предприняли многочисленные меры по предотвращению широкого распространения в Азербайджане пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Благодаря этому наши потери от страшной болезни намного меньше, чем в других странах. Выражаем Вам признательность за Вашу дальновидную политику, помощь малообеспеченным семьям, говорим "Большое спасибо!". Да хранит Вас Аллах!".

Рагим Теймуров из села Захметабад Билясуварского района пишет: "Уважаемый господин Президент, одобряем работу, проводимую под Вашим руководством по предотвращению распространения в Азербайджане инфекции коронавируса, охватившей весь мир. Выражаем Вам признательность за заботу о народе, условия, созданные в период специального карантинного режима, сохранение здоровья граждан, предоставление единовременных пособий малообеспеченным семьям. Господин Президент, желаю Вам долгой жизни, здоровья. Пусть Аллах дарует Вам силы в Вашей деятельности во имя светлого будущего Азербайджана, да будет всегда открыт Ваш путь!".

Осман Ахмедзаде из Бинагадинского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, Ваши слова "Я всегда чувствовал и чувствую поддержку народа. Эта поддержка дает мне силу" свидетельствуют о том, насколько Вы привязаны к народу. И народ видит Вашу поддержку, господин Президент. Ваша моральная и материальная поддержка, оказанная нам в период пандемии коронавируса, охватившей весь мир, наглядно свидетельствует о Вашем внимании и заботе о нашем народе. За это мы признательны Вам. Уважаемый Президент, от имени моей семьи и от себя лично благодарю Вас за всю проделанную работу, желаю новых успехов. Мы гордимся Вами".

Арзу Иманов из Самухского района пишет: "Уважаемый господин Президент, этим письмом я выражаю Вам большую признательность. Огромное спасибо, что считаете главной обязанностью заботу о народе и государстве. Вы отчетливо проявили это в период последних событий. Вы и Мехрибан ханым поддержали нас в это трудное время как материально, так и морально. Как многие граждане Азербайджана, я горжусь тем, что у нас есть такой Президент, как Вы. От себя лично и от имени моей семьи говорю Вам "Большое спасибо!" за то, что Вы всегда рядом со своими гражданами, как ответственный и заботливый Президент. Господин Президент, мы всегда поддерживаем Вас и проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику. Нам известно, что Вы являетесь самым достойным продолжателем дальновидной политики создателя современного независимого Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева. Стремимся воспитывать наших детей в этом духе. Пусть внутренние и внешние враги этого государства знают и понимают, что мой Президент не одинок, с ним весь народ. Да хранит Вас Аллах для нашего Азербайджана!".

Школьница из города Сумгайыт Гюнай Исрафилова: "Уважаемый господин Президент, Вы являетесь лидером, достойно оценивающим свой народ и страну. Я ученица 9-го класса. Хочу стать врачом. Знаю, что для этого я должна хорошо учиться. В рамках мер, предпринимаемых в связи с предотвращением пандемии коронавируса, школы закрылись, и мы не смогли продолжить учебу. Но мы не отстали от уроков. Благодаря Вам был осуществлен проект по проведению онлайн-уроков, а также "Виртуальная школа". Вы постоянно думаете о народе, предпринимаете все меры для предотвращения распространения пандемии. Мехрибан ханым также вместе с Вами заботится о нас. Сегодня наш родной Азербайджан является жемчужиной, которая словно солнце освещает весь мир. Благодаря Вам наш родной край развивается день ото дня. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью! Мы гордимся, что у нас есть такой глава государства, как Вы".

Гахраман Намазов из города Гянджа: "Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность за то, что в эти тяжелые дни также находились рядом с народом, заботились о нем. Заслуживает одобрения то, что в возникшей трудной ситуации Вы также принимаете правильные решения, открываются новые учреждения здравоохранения, предприятия по производству медицинских масок и принадлежностей. Все это является еще одним доказательством того, что Вы находитесь рядом с народом, постоянно думаете о людях. Мы гордимся Вами и поддерживаем Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Подписанным в текущем году Распоряжением Вы с целью защиты людей от вируса COVID-19 освободили 176 заключенных, включая и меня, тем самым подарили радость сотням семей, этим шагом Вы завоевали очередное одобрение населения страны. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за это".

Микаил Нахматов из села Сияку Астаринского района пишет: "Дорогой Президент, я пенсионер. Прежде всего, сердечно поздравляю Вас со священным праздником Рамазан и Днем Республики. Да ниспошлет Всевышний Вам и нашему народу изобилия, достатка и счастливой жизни в нашей независимой стране! Мы признательны Вам за то, что благодаря дальновидной политике и мудрости Вы защищаете азербайджанский народ от пандемии коронавируса, охватившего весь мир. Считая интересы Родины и здоровье народа важнее всего, Вы защитили нас от этой беды. Благодаря Вам весь мир стал свидетелем силы и могущества нашей страны. Иншаллах, в скором времени эти черные тучи над Краем огней полностью разойдутся. Господин Президент, Вы делаете все возможное для обеспечения комфортной и счастливой жизни азербайджанского народа. Во всех уголках Азербайджана строятся современные инфраструктурные объекты. Выражаю признательность Вам и Вашей семье за постоянную заботу о нас, желаю крепкого здоровья".

Ученица из города Сумгайыт Сабина Омурова: "Уважаемый господин Президент, охвативший весь мир вирус COVID-19 вызвал страх у каждого из нас. В настоящее время Азербайджан по количеству вылечившихся от вируса является одной из самых передовых стран в мире. Все это происходит благодаря Вам. Несмотря на весьма серьезную ситуацию, Вы не позволили народу пасть духом. Вы постоянно шагаете вперед и вместе с нашим народом проводите достойную борьбу. Благодаря Вашим политическим и организаторским способностям была спасена жизнь тысяч азербайджанских граждан. Как дочь военнослужащего, я выражаю Вам глубокую признательность и благодарность. Я всегда горжусь тем, что у моей Родины такой руководитель, как Вы. Большое Вам спасибо за то, что в эти тяжелые дни были рядом с нашим народом. Я благодарна Вам".