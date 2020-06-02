https://news.day.az/politics/1240661.html Вопрос в связи с выполнением госбюджета Азербайджана вынесен на обсуждение
Вопрос в связи с выполнением госбюджета Азербайджана вынесен на обсуждение
В ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству на обсуждение вынесен вопрос в связи с выполнением государственного бюджета Азербайджана в 2019 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании выступил министр финансов Самир Шарифов. Он подробно проинформировал присутствующих о выполнении госбюджета на 2019 год.
Далее депутаты выступили с предложениями и озвучили свои заключения в связи с этим вопросом.
После обсуждений он был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.
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