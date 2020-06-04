https://news.day.az/politics/1241333.html Азербайджанская армия проводит соревнование за звание «Лучшая мотострелковая рота» - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская армия проводит соревнование за звание «Лучшая мотострелковая рота» - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, в азербайджанской армии проводится соревнование за звание "Лучшая мотострелковая рота", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В ходе соревнований проверяется подготовка личного состава мотострелковых подразделений по вождению боевых машин, повышаются знания и способности, а также совершенствуются боевые навыки экипажей.
Военнослужащие успешно сдают зачеты по вождению, стрельбе, физической подготовке и другим занятиям, а также точно, своевременно и правильно выполняют поставленные задачи.
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