Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агджабединском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О мерах в связи со строительством автомобильной дороги Мингячевир - Станция Мингячевир - Бахрамтепе (109 км) - Авшар - Салманбейли - Ашагы Ашар - Ходжавенд Агджабединского района".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Мингячевир - Станция Мингячевир - Бахрамтепе (109 км) - Авшар - Салманбейли - Ашагы Ашар - Ходжавенд, соединяющей четыре населенных пункта численностью населения в 14 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 5 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте госбюджета на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в этом распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.