Армения создает объединенный фронт против Турции

Армения ищет союзников против Турции в ООН. Никчемное и агрессивное государство, которому, в принципе, вообще не место в Организации объединенных наций, вздумало учить руководство ООН тому, как принимать решения.

Дело в том, что на пост председателя 75-ой сессии ГА ООН выдвинут представитель Турции. Кандидатура Турции выдвинута в единственном числе, а в этих случаях, согласно правилам, голосование не проводится. Но кандидатура представителя Турции Волкана Бозкыра будет - впервые в истории ООН - голосоваться, потому что в Ереване случилась истерика.

Пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян заявила журналистам, что Армения и Кипр написали жалобу председателю 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммаду-Банде, в которой заявили, что Турция никак не может быть председателем сессии. Мол, пост председателя ГА должен занимать представитель страны, действия и проводимая политика которой соответствуют нормам и провозглашенным ценностям ООН". Турция, по мнению, враждебных ей стран, под эти критерии не подходит.

По словам Нагдалян, Армения, Греция и Кипр выразили свое несогласие и потребовали провести голосование. В адресованной Тиджани Мухаммаду-Банде кляузе указывается, что Турция якобы "угрожает миру и безопасности всего региона, нарушая на постоянной основе Устав ООН и нормы международного права", кроме того, дескать, держит в "блокаде" Армению и "не соответствуют нормам и провозглашенным ценностям ООН". И так далее...

Думается, Армения - это последняя страна, которая имеет право заикаться об уставе ООН, нормах международного права и ценностях Организации объединенных наций. Почти тридцать лет это недогосударство нагло и открыто не выполняет требований о выводе вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана, которые звучат в нескольких резолюциях ООН. Три десятка лет Ереван игнорирует нормы и принципы, принятые за основу всем цивилизованным миром.

Напомним, что с апреля по ноябрь 1993 года были приняты известные 6 резолюций СБ ООН 822, 853, 874 и 884. Как раз в тот период, когда Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, но и прилегающие районы. Резолюции осудили применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий и требовали немедленного и безоговорочного освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий. Данные документы не имеют срока давности, и обозначенные в них требования остаются правомерными и сегодня, но Армения и не думает об их выполнении. Демонстрируя неуважение к мнению мировой структуры и ее членов, голосовавших за резолюции, Армения продолжает оккупацию и усиленно тормозит переговорный процесс, не оставляя шанса мирному урегулированию карабахского конфликта.

И вот эта страна, найдя себе союзников, страдающих, как и она, историческим комплексом неполноценности в отношении Турции, пишет теперь кляузы на Анкару, не имея на это никакого морального права.

Нагдалян заявляет, что Ереван, дескать, поднял в ООН вопрос "блокады" Турцией ее границ, не соображая по своей некомпетентности, что вынесение на обсуждение подобного вопроса только еще более опустит планку, скажем так, рукопожатности Еревана. Потому что всему миру известно, по какой причине закрыты границы, и Армении, и без того имеющей прочно закрепившийся за ней имидж агрессора, придется с трибуны ООН отчитываться за свое наплевательское отношение к требованиям международной организации. При этом армянской стороне следует учесть, что жалким лепетом об "азербайджанской агрессии", "праве на самоопределение" и прочей чепухой в мире уже никого не проймешь.

Поезд агрессора, как говорится, ушел. В данной ситуации ему лучше быть тише воды и ниже травы, если не хочет, чтобы та же Турция или Азербайджан начали собирать против него союзников. И, кстати, собирать не для написания жалоб, а для более серьезных задач...

Зульфугар Ибрагимов