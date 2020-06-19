Президент Ильхам Алиев с полным правом порекомендовал Пашиняну "сидеть тихо"

Саммит стран Восточного партнерства, состоявшийся накануне в формате видеоконференции, запомнился многими моментами. В частности, в связи с инцидентом, произошедшим по причине политической безграмотности и недалекости премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Плохо знающий английский и потому перешедший на армянский язык премьер попытался представить Азербайджан в качестве страны, проводящей расистскую политику и поддерживающей терроризм. В качестве аргумента он напомнил о помилованном Президентом Азербайджана Рамиле Сафарове.

В ответ Президент Ильхам Алиев порекомендовал армянскому премьеру "сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам", потому что у всех на памяти, как глава Армении Серж Саргсян торжественно встретил в Ереване и помиловал международного террориста Варужана Карапетяна, совершившего в 1983 году теракт в парижском аэропорту Орли. Напомним, что в результате теракта погибли 8, ранения получили 56 человек.

Прокомментировать несерьезное поведение Пашиняна и четкий ответ ему Президента Азербайджана мы попросили известного российского политического аналитика и историка Олега Кузнецова.

"Говоря о выступлении Президента Ильхама Алиева на саммите Восточного партнерства, прошедшем накануне в формате видеоконференции, могу констатировать совершенно определенно, что глава Азербайджана в очередной раз с упорством и последовательностью, достойными уважения, довел до мира факты, которые хорошо известны каждому гражданину вашей страны, но мало известны международному сообществу", - сказал наш собеседник.

Аналитик подчеркнул, что азербайджанский лидер очень ответственный и последовательный политик, который не упускает ни единой возможности донести до международной аудитории правду о нагорно-карабахском конфликте. А правда эта такова: конфликт вокруг Нагорного Карабаха был инспирирован извне, на первом этапе его основной ударной и движущей силой были армянские террористы из стран Ближнего Востока - Ливана, Сирии и Иордании, во время конфликта было совершено множество преступлений террористической направленности, начиная от преступлений бомбового терроризма и захвата заложников, и до геноцида.

"Террористическая война против Азербайджана, международные террористы во внутренней политике - все это дает основание с полным правом называть Армению террористическим государством. Международные террористы типа Жирайра Сефиляна, ныне лидера ультраправой партии "Сасна црер", основанной на базе одноименной террористической группировки, предпринявшей в 2015 году попытку государственного переворота в Ереване, в современной Армении являются пусть маргинальными, но политиками государственного масштаба.

Приведенный Президентом Азербайджана пример армянского террориста Варужана Карапетяна, взорвавшего парижский аэропорт Орли в 1983 году, - еще одно доказательство имманентной террористической сущности армянского национализма", - подчеркнул Кузнецов.

Наш собеседник отметил, что все эти преступления в современной Армении не только не осуждаются, но и считаются образцами доблести и геройства, именами международных террористов, а также приспешников германских нацистов во Вторую мировую войну, - я имею в виду Монте Мелконяна, Гарегина Нжде, Драстамата Канаяна (Дро) - называются проспекты, улицы, площади, станции метро, учебные заведения, им устанавливаются памятники. В Армении на государственном уровне поддерживается культ агрессии, ненависти по национальному признаку, осуществляется государственная политика героизации нацизма.

"Об этом не раз говорил Президент Ильхам Алиев, и все это - правда. Поэтому, когда премьер Армении Никол Пашинян попытался вставить реплику, глава Азербайджана с полным правом порекомендовал ему "сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам"", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева