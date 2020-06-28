Зона под названием "Армения" – криминальная история армянской «независимости»

Чем может гордиться Армения? Очень сложно находить источники гордости, когда история фальшива, герои преступны, а настоящее безвыходно.

История Армении как государства началась всего сто лет назад, и все это время она создавала проблемы соседям своей ненасытностью. С обретением Арменией в некотором роде независимости регион был ввергнут в войну, ничем больше не сдерживаемая расистская идеология и агрессивный национализм армянства создали большие проблемы для стабильности и развития Южного Кавказа.

Но больше всего пострадал от своей "независимости", конечно, сам армянский народ. За все годы самостоятельного существования эта страна не сделала ни одного шага к обретению реального, а не декларированного суверенитета. Правители армян занимались исключительно грабежом, держа народ на коротком поводке карабахского конфликта.

Но давайте по порядку.

Президент Ильхам Алиев, выступая накануне перед военнослужащими, очень четко охарактеризовал последние десятилетия бесславной истории соседней республики: "В течение 20 лет этой "независимой" страной руководили бандиты, взяточники и преступники. Как можно назвать эту страну? Еще нет и 30 лет, как она существует как якобы независимая страна, и если 20 лет ею руководили бандиты, то как можно ее назвать - бандитская страна, преступная страна". История независимости Армении - позорная история, сказал он. И попал в самую точку.

Самым большим позором для Армении была агрессия против соседнего Азербайджана. Этот несмываемый позор все годы конфликта сопровождался безобразными процессами внутри самой страны. Армения напоминает одну сплошную зону со своими паханами, смотрящими, шнырами, барыгами, пардон, петухами и прочими представителями тюремной иерархии. Хотя руководители этой страны не имели уголовного прошлого, но с 1998 года и в течение 20 лет у власти там находились кровавые полевые командиры, выбившиеся из комсомольских активистов и лизоблюдов. Роберт Кочарян и Серж Саргсян - это те же преступники, их руки в крови азербайджанских детей. Ну ладно, пусть для армянского общества этот факт предмет гордости, а не осуждения, но и против армянского народа ими совершено немало преступлений. Об этих преступлениях стало известно только после прихода к власти Никола Пашиняна, который по своей слабости мог утвердиться на посту, только закопав по уши предшественников. И он постарался это сделать, вытащив на свет все грязное белье "карабахского клана". Правда, наказать никого он так и не смог - по причине все той же зависимости Армении от третьих сил.

Политические режимы, взявшие власть после "романтика" и неудачника Левона Тер-Петросяна, сразу начали с преступления. В октябре 1999 года произошел не имеющий аналогов в цивилизованном мире инцидент - группа террористов расстреляла парламент. Террористы просто вошли в зал заседаний и уложили все руководство и законодательного органа, и правительства. Так Кочарян устранил возможных конкурентов. А за год до этого были расстреляны демонстранты, протестовавшие против фальсификации президентских выборов.

Дело Кочаряна продолжил Саргсян, сосредоточившийся на выскабливании бюджета, распределении постов и должностей между родственниками и личном обогащении. Предшественник создал для него достаточно комфортную подушку безопасности. Но Серж слишком увлекся и потерял контроль. Последние несколько лет его правления отмечены хаосом, полным развалом экономики и провалом мифа о "мощи" армянской армии. Саргсян добил то немногое, что еще можно было совать в глаза народа для спасения своей грязной репутации после ухода кровавого Робика.

Практически все деятели двадцатилетия правления "карабахцев" - это воры и мошенники без чести и совести. Сколотившие капитал на разграблении оккупированных территорий Азерабйджана, всевозможные генералы продолжали тем же манером грабить уже армянскую армию. В то время, как солдаты на передовой умирали от голода и болезней, солдатский паек и военная форма выставлялись на продажу далеко от границ страны. В Армении не могут забыть до сих пор кадры обыска на вилле генерала Манвела, когда из кладовых вытаскивались ящики с тушенкой и сгущенкой. Что характерно - Манвел Григорян считался героем, образцом мужества и учил юных армян армянской разновидности патриотизма.

Одним словом, к 2018 году ситуация в Армении дошла до самого дна, и на волне всенародного недовольства властями в кресло премьера сел Никол Пашинян. И что же изменилось? По большому счету - ничего. Говоря блатным языком, "зону перекрасили", но она так и осталась зоной. Вся заслуга Пашиняна заключается в том, что он выложил напоказ преступления "карабахского клана". Но сделал это так глупо и неумело, что не сумел наказать преступников и остался фактически в дураках.

Сидевшего два года под арестом Роберта Кочаряна, которого он так и не решился засадить далеко и надолго из страха перед "старшим братом", на днях освободили. Правда, под беспрецедентно гигантский залог в два миллиарда драмов. Но у Кочаряна есть приятели миллиардеры, которые уже выразили готовность скинуться и вызволить "пахана". Не решился Пашинян тронуть Сержа Саргсяна и членов его команды, грабивший армию экс-министр обороны Сейран Оганян отделался легким испугом. А воровавшего сгущенку у солдат Манвела Григоряна бездарная политика Пашиняна вот-вот превратит повторно в героя нации. Вор-генерал остается за решеткой в подвешенном состоянии - ни свободы, ни четкого приговора, и СМИ ежедневно сообщают о его критическом самочувствии, что расценивается как политические репрессии и пытки со стороны власти.

То есть Никол Пашинян, имея на руках все козыри против "бывших", не сумел ими воспользоваться... А может, не захотел? Вполне возможно. Ведь хорошо известно, что организаторы революций, все так называемые лидеры народа рвутся к власти только с одной целью - зажить так, как живут те, кто сидит на высоких постах. Все эти "революционеры" думают, прежде всего, об этом. И Никол не исключение. Задрипанный журналист-недоучка тоже хотел вкусить благ, предоставляемых властью, а тут как раз народ под руку подвернулся. Пашинян оказался в нужное время в нужном месте, вернее, заокеанские спонсоры выставили эту фигуру на доску в подходящий для этого момент.

Тут хотелось бы снова вернуться к словам Президента Азербайджана и его определениям, данным сегодняшней "армянской демократии":

"Давайте посмотрим, что произошло после 2018 года. Там якобы была совершена демократическая революция. Все это ложь. Мы знаем, откуда поступали туда деньги, наверное, знает и армянский народ. Все знают, какими иностранными кругами управляется нынешняя власть. Просто посмотрите на биографию нынешних руководителей, посмотрите, в каких фондах они работали, у кого получали деньги. Организаторы этих "революций", а по сути, кровавых переворотов на постсоветском пространстве сегодня являются покровителями руководителей Армении. Они управляли ими, и, конечно, народ ненавидел тот грязный криминальный режим хунты. Воспользовавшись этим, они захватили власть. Что произошло после этого? В настоящее время в Армении уже господствует диктатура. Это - неизбежный факт".

Заметим, что обвинения в ангажированности апрельского переворота Пашиняна, ранее воспринимавшиеся как поклеп на "демократическую власть", на днях получили свое подтверждение. Небезызвестный организатор "цветных революций" фонд Сороса, не сумев дальше терпеть тупости и медлительности своего протеже, выступил с открытым заявлением, потребовав от Никола Пашиняна немедленно начать расправляться с представителями команды бывших режимов. В частности, с главой Конституционного суда. Согласно ныне покойной статье Конституции, КС был независимой от исполнительной и законодательной власти структурой, что очень огорчало команду Пашиняна, не давая ей возможности сменить состав этого органа на своих людей. Но вопреки известной поговорке, в Армении доказали, что то, что написано пером, прекрасно можно вырубить топором. Стоило Соросу грозно сдвинуть брови, как армянский парламент безо всяких референдумов внес нужные изменения в Конституцию и взломал, пардон, "пояс целомудрия" конторы Грайра Товмасяна. Заодно Пашинян отобрал у президента Армена Саркисяна остатки его полномочий и реально превратился в супер-премьера и диктатора Армении.

На этом историю "армянской демократии" можно считать завершенной. Да ее по сути и не было. К власти вместе с Пашиняном пришла масса мальчишек и девчонок с улицы, которые сразу же принялись хватать все, что плохо лежало, и усердно разрушать то, что еще не было разрушено предшественниками. Параллельно проводились политические репрессии, глупо, непрофессионально, даже смешно, но не безобидно.

Не менее махрово, чем при прежних режимах, в сегодняшней Армении цветут коррупция, взяточничество, кумовство, открытые злоупотребления и казнокрадство. Пашинян пошел дальше "карабахцев", придумав свой, фирменный способ обогащения: в отношении крупных владельцев капиталов возбуждаются уголовные дела, затем путем шантажа из их карманов в сомнительные фонды, руководимые женой премьера Анной Акопян, выкачиваются миллионы. А уголовные дела потом сами по себе как-то незаметно ликвидируются, либо убираются в ящик для последующего шантажа, если закрома госпожи Анны опустеют. Мы уже не говорим о постыдном факте замешанности Пашиняна и членов его семьи в контрабанде сигарет в Россию...

Так живет "демократическая" Армения. Точнее, не живет, а существует. При этом продолжает агрессорскую политику, которая, собственно, стала причиной всех ее бед, не оставляет притязаний на земли соседей и надеется в конце концов урвать что-то от "геноцида армян".

"Будущее страны, которая живет такими притязаниями, остается очень темным", - заметил Президент Азербайджана.

Как изменить это будущее, в Армении хорошо знают. Но...

Зульфугар Ибрагимов