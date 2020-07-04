Посол США: Гордимся поддержкой суверенитета и независимости Азербайджана

4 июля - День независимости США.

Как сообщает Day.Az посольство США в Азербайджане распространило видеообращение посла США Эрла Литценбергера по случаю этой даты. В видеообращении дипломат отметил, что обычно посольство США организовывало торжество в связи с Днем независимости - 4 июля.

"В прошлом году мы отмечали эту дату в саду посольства вместе с азербайджанскими друзьями, в прямом эфире в Facebook транслировалось наше мероприятие. Из-за пандемии COVİD-19 в этом году собраться не удастся. Но нынешняя ситуация, с которой мы столкнулись, не означает, что мы не cможем виртуально отметить 244-ю годовщину независимости Америки", - отмечается ввидеообращении.

Посол отметил, что США образовались после тяжелой и длительной борьбы: "Констутция США начинается словами "Мы, народ Соединенных Штатов, с целью образовать более совершенный Союз....".

"Именно наш народ и граждане создали наше большое государство. Они обеспечивают уважительное отношение правительства к универсальным правам и свободам. Они знают, что для создания и поддержания более совершенного союза требуются время и усилия", - отметил он.

Посол подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Азербайджаном существуют важные партнерские связи: "Мы гордимся поддержкой суверенитета и независимости Азербайджана".