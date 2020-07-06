https://news.day.az/politics/1251023.html Ночные учения азербайджанской армии в прифронтовой зоне - ФОТО - ВИДЕО
Ночные учения азербайджанской армии в прифронтовой зоне - ФОТО - ВИДЕО
В воинских частях азербайджанской армии, дислоцированных в прифронтовой зоне, проведены тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
В рамках учений подразделения выполняли различные боевые задачи в ночное время.
Привлеченные к учениям подразделения, выполнив стрельбы из различных видов оружия, уничтожили цели условного противника.
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