Азербайджан ожидает от ОБСЕ реальных шагов, а видит только заигрывание с оккупантом

Накануне, 6 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС. После церемонии глава государства ответил на вопросы азербайджанских телеканалов, затронув в интервью множество актуальных моментов, связанных с борьбой с пандемией, международными инициативами нашей страны и процессом урегулирования карабахского конфликта.

Отвечая на вопросы тележурналистов, Президент Ильхам Алиев достаточно жестко высказался в адрес посредничающей в карабахском урегулировании Минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул, что Азербайджан ожидает от сопредседателей МГ конкретных заявлений, адекватной реакции на провокационные высказывания и действия армянской стороны, которые делают мирные переговоры бессмысленными. Реакция выдается "некоторыми абстрактными словами, чтобы угодить и вашим, и нашим. Но это время уже прошло. Мы требуем ясности".

"Каков основной тезис их заявления - военный вариант невозможен. Кто сказал? Откройте Устав ООН и посмотрите, имеют страны право на самооборону или нет? Кем вы себя возомнили?! Вы выше ООН?! Вы выше Устава ООН?!" - заявил азербайджанский лидер.

В настоящее время Армения продолжает политику незаконного заселения оккупированных территорий. Но сопреды МГ остаются немы. Устраиваемые видеоконференции с участием глав МИД не имеют никакого значения, они просто дают возможность Минской группе показать, что она якобы действует, считает глава государства.

Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо выразил неудовольствие по поводу посреднической деятельностью Минской группы ОБСЕ, сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Дело в том, отметил он, что МГ, в сущности, в последнее время занимается только тем, что стремится сохранить саму себя в качестве посредника и пытается это посредничество реализовывать только в контексте консервации нынешнего неприемлемого для Азербайджана статус-кво. Хотя неоднократно и главы стран Минской группы, и международные организации делали заявление о неприемлемости статус-кво и необходимости достичь реального прогресса в мирном урегулировании, подчеркнул наш собеседник.

"Президент Азербайджана абсолютно справедливо говорит о том, что проведенные в формате видеоконференции переговоры показали полное отсутствие какого-либо прогресса в вопросе мирного урегулирования и нежелание сопредседателей МГ дать принципиальную оценку провокационным заявлениям и действиям армянской стороны. Напомню абсурдное заявление о том, что "Карабах - это Армения", планы по строительству дороги на оккупированных территориях. Или же угрозы оккупацией новых территорий. Подобные заявления делают практически бессмысленными переговоры", - считает Расим Мусабеков.

Депутат подчеркнул, что попустительство подобного рода поведению армян, сопровождаемое при этом тем, что зарубежные спонсоры, сами страны-сопреды под предлогом борьбы с коронавирусом продолжают выделять ей финансовые средства, не может не возмущать. Минской группе и международному сообществу пора начать делать реальные шаги, поставить агрессора в известность, что в случае продолжения агрессорской политики Армения лишится помощи и попадет под санкции. Ереван следует предупредить, что его поведение приведет к возобновлению военных действий и в этом случае вся ответственность ляжет на армянскую сторону.

"Пока таких заявлений не сделано, никакого прогресса в мирном процессе не будет. Если же сопредседатели МГ на это не способны, пусть отойдут в сторону и не мешают Азербайджану самому очистить свои земли от оккупантов", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева