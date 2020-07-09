Мир против коронавируса: пора объединить усилия

Пандемия коронавируса обнажила ряд серьезных проблем, которыми страдает современный мир. Она показала, насколько он разрознен и насколько сильны в нем центробежные процессы и национальный эгоизм. Первая же серьезная проблема, вставшая перед всем человечеством, продемонстрировала хрупкость интеграционных процессов.

В конце апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался на этот счет, выразив сожаление реакцией международного сообщества на пандемию. Гутерриш не смог скрыть своего разочарования тем фактом, что международное сообщество раскололось, в то время как объединение, консолидация усилий нужны сегодня как никогда. Развитые страны разбежались по своим квартирам, развивающиеся остались один на один с угрозой, не имея средств, ресурсов, технологий и специалистов для борьбы с ней.

В этой ситуации Азербайджан оказался более восприимчив к призыву о консолидации усилий и помощи тем, кто в ней сейчас особенно нуждается. Республика напрямую оказала помощь более тридцати странам, в том числе европейским, стала донором Всемирной организации здравоохранения, опосредованно содействуя еще десяткам стран.

В ходе состоявшегося 4 мая онлайн-саммита контактной группы Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной выработке странами мира совместных мер для противодействия пандемии коронавируса.

Как отметил в недавнем интервью азербайджанским телеканалам Президент Ильхам Алиев, выдвигая эту инициативу, Азербайджан преследовал одну цель: объединить усилия уже в мировом масштабе. Должен быть применен единый подход, чтобы страны не замыкались в себе, чтобы развитые страны помогали тем, кто находится в тяжелом положении. Глава государства заявил, что сегодня идет борьба за лекарства и приборы. С этой проблемой столкнулся и Азербайджан - в республику не удалось доставить заказанную и уже оплаченную аппаратуру, необходимую для коронавирусных клиник. Учитывая сложившуюся ситуацию, Президент Азербайджана предупредил о проблемах, которые могут возникнуть после изобретения вакцины. Не исключено, что вакцина станет предметом торга и окажется доступной только богатым государствам.

"Мы должны поднять данный вопрос, даже если на Генеральной Ассамблее ООН страны не придут к единому мнению. Мы поднимаем этот вопрос как ответственная страна мирового сообщества", - подчеркнул в интервью Президент Ильхам Алиев.

В среду между азербайджанским лидером и главой ООН состоялся телефонный разговор, в ходе которого Президент Азербайджана сказал о готовности республики внести свой вклад в решение технических и логистических вопросов, связанных с проведением специальной сессии. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, что свидетельствует о том, что Баку не намерен пустить вопрос на самотек.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, еще острее выявил разногласия между глобальными и региональными державами", - сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По мнению эксперта, в последнее время, и в особенности с началом пандемии COVID-19, наблюдается частичный паралич многосторонних институтов. Однако, с каждым днем становится все более понятно, что в одиночку глобальные проблемы ни одна страна или организация не решит.

"На мой взгляд, COVID-19 является наиболее серьезной угрозой международной безопасности после окончания Второй мировой войны. Попутно углубляется экономический кризис, в мире наблюдается рост протекционизма и национализма, усугубляются региональные конфликты. В этой ситуации определенную роль может сыграть ООН, которая, несмотря на имеющиеся проблемы, все еще остается единственной всеобъемлющей платформой", - сказал Шафиев.

Эксперт отметил, что Азербайджан, не дожидаясь активизации ООН в этом вопросе, по своей инициативе провел в качестве председательствующей страны виртуальные саммиты Тюркского совета и Движения неприсоединения. На саммите ДН Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой созыва специальной сессии Генассамблеи ООН.

"Вряд ли на сессии удастся решить все проблемы, связанные с возникшим кризисом, однако ООН получит шанс вновь стать платформой для глобального обсуждения. Молчание этой организации сыграло на руку изоляционистам и протекционистам. И теперь, после инициативы Президента Азербайджана, можно сказать, что лед в этом вопросе тронулся", - сказал Фарид Шафиев.

Отметим, что в соответствии с Уставом ООН Генеральная Ассамблея может созывать специальные сессии по просьбе Совета Безопасности ООН или большинства государств-членов.

28 мая Генеральный секретарь ООН обратился к странам-членам с просьбой в течение 30 дней выразить свое отношение к азербайджанской инициативе. Этот срок истек 27 июня, и на тот момент 130 государств сообщили в канцелярию Генсека о своей поддержке.

Лейла Таривердиева