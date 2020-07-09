https://news.day.az/politics/1252049.html По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заразившегося коронавирусом врача АМУ взято под особый контроль
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заразившегося коронавирусом врача АМУ взято под особый контроль
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заведующего реанимационным отделением Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Джавида Пашаева взято под особый контроль.
Как передает Day.Az, об этом сообщил завотделом TƏBİB Шукюр Эйвазов.
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