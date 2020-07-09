По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заразившегося коронавирусом врача АМУ взято под особый контроль

По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заведующего реанимационным отделением Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Джавида Пашаева взято под особый контроль.

Как передает Day.Az, об этом сообщил завотделом TƏBİB Шукюр Эйвазов.

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