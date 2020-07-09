Россия направит специалистов в Азербайджан для помощи в борьбе в пандемией

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что опыт российских специалистов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также оказанием помощи пациентам с коронавирусом очень востребован за рубежом. В частности, российские медики уже помогли бороться с вирусом Италии, Кыргызстану, и в ближайшее время планируется поездка в Азербайджан.

"Каждый день мы получаем обращение от ряда стран, которые просят направить наших специалистов для оказания как методической, так и практической помощи, и мы идем навстречу. Сегодня уже специалисты работали в Италии, из Кыргызстана вернулись, сейчас работают в Казахстане. Планируется выезд в Азербайджан. Поэтому конечно же нашим, особенно близким, друзьям, конечно же, мы безусловно оказываем помощь всестороннюю", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мурашко отметил, что в настоящее время нельзя сказать, что Россия непривлекательна для медицинского туризма. В стране есть медучреждения, которые являются международными лидерами.

"Хочу сказать, что вот именно популяризация возможностей отечественной медицины, <...> [для этого] как раз сегодня самый удобный момент. Потому что часто мы умеем работать, но не умеем это показать. И сегодня становится очевидным всему миру, что возможности колоссальные", - заключил он.