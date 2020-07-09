Все больше стран вынуждены снова ужесточать карантин

В последние недели многие страны мира столкнулись с серьезными проблемами после ослабления ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. В странах, где был ослаблен и снят карантин, начало резко расти число инфицированных COVİD-19 и смертей, вызываемых им.

Мировые эксперты подчеркивают, что причиной увеличения числа заражений является то, что люди не следуют установленным правилам, не надевают маски и не соблюдают социальной дистанции после смягчающих мер, что вызывает необходимость вновь вводить и применять строгие ограничения.

Так например, в Узбекистане соответствующие ведомства предложили возобновить жесткий карантин. По словам члена штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения, профессора Хабибулла Окилова после смягчения мер, многие перестали соблюдать правила.

"Количество больных растет каждый день. В настоящее время ресурсы заканчиваются. Койки заполнены. Все врачи работают 14 дней, а затем сидят на карантине. Не остается медиков, нет коек. Специальная комиссия приняла наши предложения. Бессимптомным больным разрешили лечиться дома, карантин можно провести в гостиницах, но даже в этом случаи у нас нет коек. Стационарные места заполнены", - отметил Окилов.

Эксперт подчеркнул, что из-за роста количества больных коронавирусом, у других жителей, которые страдают другими хроническими заболеваниями, появились соответствующие проблемы.

"Если мы не введем жесткий карантин сейчас, то ситуация ухудшится. За день коронавирус обнаруживают у 300 человек, общее количество больных составляет почти 11 тыс. Если ситуация ухудшится и в день будут выявлять по 500, 1000 или 1500 больных, то это будет коллапсом. Система не сможет выдержать такую нагрузку. Именно поэтому специальная комиссия приняла такое решение", - сказал он.

В Казахстане также возобновится режим карантина. Это вызвано ухудшением ситуации с распространением пневмонии и коронавируса.

Согласно ограничениям, проведение спортивных и других массовых мероприятий с этого дня в Казахстане запрещено. Ограничено перемещение населения по улицам, паркам и скверам - не больше трёх человек должно быть вместе. Пожилым людям не рекомендуют выходить из дома. Не меньше 80 процентов сотрудников госорганов, офисов и других организаций должны работать удалённо. Временно не будут принимать клиентов салоны красоты, парикмахерские, закроются бассейны, развлекательные центры, кинотеатры и религиозные объекты. Приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами. Самолёты будут летать за границу, при этом список стран власти Казахстана пока не увеличат.

Такие меры продлятся как минимум пару недель. Власти обеспокоены тем, что после того как ограничения около месяца назад сняли число заражённых резко выросло число больных с пневмонией, но с отрицательными результатами теста на коронавирус. Население страны охватили настроения, близкие к паническим: из аптек практически исчезли жаропонижающие и антивирусные препараты.

Разговоры о том, что карантин был снят преждевременно, усилились на фоне роста заболеваемости среди людей в высших эшелонах власти. Коронавирусом также переболел и первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Мы не должны повторять ошибки. Режим был правильным подходом, не наблюдалась нагрузка на врачей и государственный бюджет. Во время ЧП граждане сидели без работы и соблюдали режим. Это было для нас значительным расходом, а доходов не было. Теперь мы вынуждены ввести двухнедельный карантин", - сказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в ходе онлайн-брифинга. Он также отметил, что на сегодня для ресторанов- кафе разрешена работа летников, так как в большом городе есть спрос. "Две недели пройдут быстро. Конечно, некоторые граждане вынуждены ждать. Если мы не будем ежечасно соблюдать меры, то, конечно, придется продлевать. Но мы этого не хотим. Чтобы не продлевался карантин, то должны учитывать прошлые ошибки и не повторять их. Мы призываем всех", - добавил он.

Тем временем в Каталонии также пришлось ввести карантин из-за резкого роста случаев COVID-19. Режим карантина вступил в силу в полдень 4 июля. Выезжать за пределы района и въезжать в него можно лишь по работе. На границе Сегрии заработали пропускные пункты, за соблюдением правил следят полицейские. Жителям рекомендовали не передвигаться между населенными пунктами внутри района. Все массовые мероприятия отменили: можно встречаться в компании не больше 10 человек. Пожилые люди должны оставаться дома, посещения домов престарелых временно запретили.

Отметим, что за последнюю неделю в Сегрии выявили около 400 новых случаев коронавируса, 150 из них - в административном центре Лерида. Сейчас там проходит сезон сбора фруктов, многие временные работники живут в антисанитарных условиях. В Каталонии вирус выявили у 73 тысяч жителей, из них 12,5 тысяч умерли. Всего в Испании коронавирусом заразились больше 250 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 28 тысяч заболевших, 150 тысяч выздоровели.

В Австралии, где распространен COVİD-19, также вновь начинают вводить ограничения. Так например, глава штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель. Ранее во втором по величене городе Австралии был выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Ограничения вступили в силу 8 июля.

"Это неоправданно большое число новых случаев",- сказал господин Эндрюс на пресс-конференции с министром здравоохранения (цитата по Financial Review). Он отметил, что с таким количеством случаев без принятия существенных мер невозможно отследить контакты зараженных для сдерживания распространения вируса. По его словам, если сейчас не будут приняты эти меры, то случаев заражения станет намного больше, и ситуация выйдет из-под контроля.

Днем ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны приняли решение продлить до 1 августа режим общенационального карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с этим он добавил, что региональные администрации уже могут начать обращаться к правительству по вопросам участия в пилотных проектах по смягчению карантинных мер для бизнеса.

В Швейцарии все пассажиры общественного транспорта в Швейцарии будут в обязательном порядке носить защитную лицевую маску. Такое решение принял Федеральный совет. Любой человек, въезжающий в страну из стран повышенного риска, должен будет провести десять дней в режиме карантина. А в Болгарии режим ЧС из-за коронавируса продлен до конца июля (как и во всех вышеперечисленных страных - из-за увеличения в стране случаев заражения COVID-19). Вслед за этими европейскими странами к ужесточению карантина присоединилась и Палестина - там приняли жесткие меры предосторожности в связи с двумя летальными исходами от осложнений COVID-19 в стране за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба палестинского правительства. Сообщается, что режим карантина продлили еще на пять дней, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. По данным палестинской полиции, уже были закрыт 121 магазин, конфискованы 55 автомобилей и арестованы 13 граждан за нарушение карантина.



М. Ахмедзаде