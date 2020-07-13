Евгений Михайлов: Азербайджан достойно ответил на армянскую провокацию

"Думаю, Азербайджан достойно ответил на провокацию Армении у своих границ".

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению российского эксперта, любая попытка армянских СМИ представить ситуацию так, будто первым ударил Азербайджан, является абсурдной. Азербайджан не заинтересован в дестабилизации на госгранице и не имеет претензий на территории Армении. Кроме того, Армения является членом ОДКБ и в каком-то смысле находится под защитой союзнических обязательств, на что, собственно, Ереван, видимо, и рассчитывает, заметил наш собеседник.

"На мой взгляд, Армения намеренно совершила провокацию с целью дестабилизировать регион. Думаю, что Москва и партнеры все это прекрасно понимают и будут просто наблюдать за событиями, не вмешиваясь в противостояние", - сказал Михайлов.

По мнению российского эксперта, Армения сейчас проигрывает Азербайджану по всем направлениям. Политические шаги режима Пашиняна добивают государственность.

Эту ситуацию, считает наш собеседник, подтверждают и участившиеся дипломатические провалы Армении. Так, армянским дипломатам в последнее время практически не удается добиться каких-то осуждающих заявлений и негативных действий в адрес Баку от Европы, где раньше активно поддерживались армянские интересы. Не до Армении и Соединенным Штатам.

"Несмотря на то, что Никол Пашинян пришел к власти при непосредственной поддержке США и союзников, за два года многое изменилось. Весь мир находится в экономическом коллапсе на фоне пандемии коронавируса. Режиму Пашиняна помогли прийти к власти глобалисты-демократы США, но сейчас сама эта страна находится на стадии гражданского противостояния, грозящего развалом мощной державы, и никакое армянское лобби уже не имеет значения для Госдепа", - сказал Евгений Михайлов.

Что касается критики со стороны Баку бездействия Минской группы ОБСЕ, то, по мнению Михайлова, эта критика достаточно обоснована, так как за 30 лет карабахского конфликта не произошло кардинального слома в переговорном процессе. Сейчас Азербайджан, набрав военную мощь, имеет все возможности вернуть оккупированные земли военным путем, и можно говорить о том, что время, отведенное МГ ОБСЕ на дипломатические маневры, заканчивается.

"Россия, являющаяся основным игроком в регионе, прекрасно это понимает, и ее действия в отношении Еревана становятся все активнее. Дипломатическое давление, несмотря на многовековую дружбу с Ереваном, резко возросло. Хотел бы тут еще раз напомнить заявления главы МИД России Сергея Лаврова относительно возвращения Азербайджану оккупированных районов. Думаю, эти слова стали сильным ударом для Еревана", - сказал Михайлов.

Между тем, заметил российский эксперт, Армения продолжает усиливать ничем не подкрепленную милитаристскую риторику, которая, вполне вероятно, может привести к эскалации карабахского конфликта и быстрому возврату Азербайджаном оккупированных земель.

"Осталось дело за малым. Чтобы критика из Баку относительно бездействия МГ ОБСЕ возымела свое действие", - заключил Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева