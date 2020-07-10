СГБ Азербайджана распространила информацию в связи с начальником Консульского управления МИД Фаигом Багировым

Отдел по связям с общественностью Службы государственной безопасности распространило информацию в связи с арестом начальника Консульского управления МИД Фаига Багирова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт СГБ, Служба Государственной Безопасности Азербайджана провела следственно-оперативные мероприятия в связи тем, что должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, используя свои полномочия вопреки интересам службы, допустили многочисленные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства.

В ходе расследований по уголовному делу были установлены обоснованные подозрения в том, что начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров через третьего секретаря отдела консульских вопросов и подтверждения документов Ильгара Алиева, заведующего консульским правовым отделом Нурупашу Абдуллаева и других лиц, работавших в его подчинении, регулярно получал взятки за утверждение в кратчайшие сроки ходатайства приглашающей в Азербайджанскую Республику стороны на имена многочисленных иностранных граждан по визовой процедуре, а также предоставление апостиля на документы, представленными гражданами Азербайджанской Республики и иностранных государств, консульскую легализацию, а также за ускорение этой процедуры.

В отношении Фаига Багирова и группы лиц, находившихся в сговоре и обвиняемых в повторном получении взяток, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.