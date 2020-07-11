https://news.day.az/politics/1252598.html Джахангир Аскеров награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Джахангир Аскеров награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля подписал распоряжение о награждении Джахангира Джалал оглу Аскерова орденом "Шараф" за особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.
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