Джахангир Аскеров награжден орденом "Шараф"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля подписал распоряжение о награждении Джахангира Джалал оглу Аскерова орденом "Шараф" за особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.