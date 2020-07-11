Президенту пишут: Под Вашим руководством Азербайджан достиг вершины своего развития и занял достойное место в мире

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма от граждан Азербайджана. Граждане выражают признательность за внимание и заботу главы государства.

Day.Az со ссылкой на сайт Президента представляет несколько из этих писем.

Из Насиминского района города Баку пишут Рауф Зейналов и Ляман Салаева: "Уважаемый господин Президент, мы благодарим Вас за меры, осуществляемые нашим государством в период пандемии коронавируса. В первую очередь, отметим, что прочная материально-техническая база, созданная в сфере здравоохранения, помогла нам в эти трудные дни. Размещение больных в учреждениях здравоохранения страны, оказание им необходимых услуг заслуживают одобрения. В этот период Вы не забыли и о семьях, относящихся к уязвимым слоям населения. Вы обеспечили предоставление им единовременной выплаты, а также оплатили учебу студентов из этих семей. Мы также являемся гражданами, воспользовавшимися этими возможностями. Господин Президент, мы всегда молимся за Вас. Большое Вам спасибо".

Преподавательница Азербайджанского государственного аграрного университета Эльвира Ахмедова: "Уважаемый господин Президент, под Вашим руководством Азербайджан достиг вершины своего развития и занял достойное место в мировом сообществе. В то время, когда пандемия коронавируса охватила все страны мира и привела к экономическому кризису, Вы не отменили ни один проект, связанный с благосостоянием населения, это еще раз свидетельствует о том, насколько наш руководитель близок к своему народу и любит его. Ваши внимание и забота об аграрной сфере, а также об Азербайджанском государственном аграрном университете нас очень радуют и вдохновляют. Господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за эту заботу".

В письме жителя города Агджабеди Вагифа Мамедова говорится: "Уважаемый господин Президент, прежде, от своего имени, от имени членов моей семьи и всего населения Агджабеди выражаю Вам благодарность. В результате Вашего внимания и заботы о нашем районе сегодня Агджабеди развивается, благоустраивается, открываются новые рабочие места, учреждения обслуживания. В Агджабеди построен и сдан в эксплуатацию комплекс "ASAN Həyat". Это большое счастье для нас. Много грамотных молодых кадров в этой сфере были обеспечены работой, кроме того, для населения облегчены многие услуги. Радостным событием для нашей семьи стало обеспечение моего сына Мамедова Джахангира работой в этом комплексе, он будет служить нашему народу. Я бесконечно благодарен Вам. Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за заслуги в повышении благосостояния нашего народа, желаю Вам и членам Вашей семьи здоровья, счастья и новых успехов".

Из города Сальян пишут Ильгар Гадиров, Пюста Гаджиева, Сурайя Аскерова, Талех Ахундов и Ламия Алмасова: "Уважаемый господин Президент, Вы, являясь преемником политики великого лидера Гейдара Алиева, добились стремительного развития Азербайджана, его признания в мировом масштабе. Налицо Ваше особое внимание об образовании, здравоохранении и культуре в нашей республике. В то же время, следует отметить и особые заслуги первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Именно благодаря Вашему вниманию и заботе в различных уголках нашей республики капитально ремонтируются, реконструируются ясли-детские сады, оснащаются современным оборудованием. Налицо масштабные работы по созиданию, благоустройству, ремонту и в Сальянском районе. На месте детского сада номер 9, расположенного по улице Н.Бабаева города Сальян, который завершил свой срок эксплуатации, построен новый детский сад на 60 мест, отвечающий современным стандартам, что очень радует нас. От имени жителей выражаем Вам глубокую признательность за строительство для наших детей такого современного детского сада, желаем новых успехов в дальнейшей деятельности. Да хранит Вас Аллах!".

Из города Гянджи пишет заслуженный деятель физической культуры и спорта Асиф Гасанов: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за то, что даже во время борьбы с пандемией коронавируса Вы постоянно держите в центре внимания развитие спорта в Азербайджана. Ваши распоряжения о продолжении строительных работ Дворца спорта в Гяндже очень радуют нас. По завершении его строительства тысячи молодых людей смогут заниматься в этом дворце различными видами спорта, получат возможность сохранять свое здоровье, а также достойно защищать спортивную честь Азербайджана. Строительство таких спортивных дворцов, которые послужат воспитанию граждан со здоровым духом, патриотической молодежи и профессиональных спортсменов, является наглядным свидетельством Вашей глубокой любви к азербайджанскому народу и дальновидной политики. Выражаю Вам глубокую признательность за заботу о социально-экономическом развитии города Гянджи. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Житель города Сумгайыт Петр Калугин пишет: "Уважаемый господин Президент, как простой гражданин Азербайджана, я испытываю чувство гордости от того, что у нас такой мудрый и высокоинтеллектуальный руководитель, как Вы, и хочу выразить искреннюю признательность за осуществляемую Вами работу. В эти непростые трудные дни Вы заботитесь о народе, поддерживаете граждан во всех сферах. Мы все рады, что руководителем страны является такой мудрый политик, как Вы. Вы также являетесь достойным продолжателем политического курса великого лидера Гейдара Алиева. Еще выражаю Вам признательность за все это. Пусть Всевышний оберегает Вас от всех трудностей!".

Из Загатальского района пишет Гасан Омаров: "Уважаемый господин Президент, меры, предпринимаемые Вами по борьбе с коронавирусом, еще раз доказывают Вашу огромную любовь к народу. В рамках борьбы с коронавирусом за кратчайшие сроки были сданы в эксплуатацию новые больницы модульного типа, обладающие необходимыми возможностями. Мы благодарны Вам за то, что думаете о каждом гражданине. У нас большая надежда на то, что в результате своевременно предпринимаемых Вами мер в этот трудный период, Вашей политики, направленной на защиту здоровья народа, мы в скором времени избавимся от пандемии коронавируса".

Из поселка Хырдалан Абшеронского района пишет Лариса Агаева: "Уважаемый господин Президент, Ваша деятельность во всех областях заслуживает одобрения. В частности, забота о здравоохранении оказала большую помощь в достижении хороших результатов в борьбе против пандемии коронавируса в Азербайджане. Если бы по Вашим рекомендациям не были бы предприняты превентивные меры, ход событий мог бы быть ужасающим. Вы делаете все возможное для защиты здоровья каждого гражданина. Я и мой супруг после заражения инфекцией коронавируса были размещены в городскую клиническую больницу номер 2 имени М.Эфендиева. Мы благодарим Вас и Мехрибан ханым за заботу о нас в больнице, высокий профессионализм медицинского персонала. В больнице нас обеспечили необходимыми лекарственными препаратами и принадлежностями. Дезинфекционные работы проводились своевременно. Медицинский персонал работает неустанно, днем и ночью, ставя под угрозу свое здоровье, чтобы защищать жизнь людей. Благодаря Вам мы выздоровели и вернулись домой. Еще раз выражаю Вам и Мехрибан ханым признательность за внимание и заботу о нас, желаю успехов в дальнейшей деятельности".

Рейхан Агаева из Агджабединского района выражает свою признательность главе государства следующими словами: "Уважаемый господин Президент, уже 26 лет мировое сообщество закрывает глаза на агрессорскую политику Армении. Более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Вы утверждаете различные государственные программы для улучшения их социального положения. Обеспечение жильем беженцев, назначение ежемесячных пособий, а также освобождение от оплаты за учебу детей беженцев и вынужденных переселенцев - все это являются наглядным показателем того, что глава государства и государство являются нашей опорой. Однако реальность состоит в том, то они должны вернуться в родные края. Решение карабахской проблемы является самой главной задачей для Вас и во всех своих выступлениях Вы доводите до внимания справедливую позицию Азербайджана в связи с этим. Ваше выступление 18 июня на саммите стран Восточного партнерства, прошедшем в формате видеоконференции, еще раз подтверждает это. Отвечая премьер-министру Армении Николу Пашиняну, Вы разоблачили его, раскрыли его истинное лицо. Армения продолжает молчать. Потому что они трусы и воры. Мы постоянно поддерживаем Вашу политику и верим, что карабахская проблема в скором времени будет решена в пользу Азербайджана".

Из села Гаргалыг Масаллинского района пишет Рамиль Алиев: "Многоуважаемый господин Президент, как гражданин, я уверен, что наш народ в скором времени избавится от пандемии коронавируса с минимальными потерями. В эти трудные дни Вы являетесь опорой для нашего народа. Мы - простые граждане также всегда рядом с Вами. Выражаю Вам глубокую признательность и благодарность за работу, осуществляемую во имя здоровья каждого из нас. Хочу подчеркнуть, что в период пандемии наши врачи и полиция, стоящие на страже здоровья людей и общественного порядка, очень достойно выполняют свой служебный долг. Они решительно ведут борьбу против вируса COVID-19. Все это дает нам надежды, настраивает нас на оптимистичный лад. Еще раз благодарю Вас за заслуги перед нашим народом, а также выражаю признательность нашим врачам и полиции. Да поможет Вам Аллах!".

Студенты из села Гарабаглы Сальянского района Умид Алханов и Нурлан Пашаев пишут: "Уважаемый господин Президент, мы - граждане Азербайджанской Республики, в то же время, студенты благодарим Вас. В настоящее время ряд стран очень страдают от инфекции COVID-19. Благодаря Вам масштабы распространения вируса в Азербайджане не так велики по сравнению с другими странами. Мы - молодежь хорошо понимаем, что соблюдая правила, можем предотвратить это бедствие с минимальными потерями. В это трудное время Вы уделяете большое внимание социальным вопросам, в частности, оплата государством за учебу студентов, относящихся к семьям из уязвимых слоев населения, радует нас. Подобные шаги усиливают у молодежи любовь к Родине и государству. Дорогой Президент, выражаем Вам глубокую признательность за то, что всегда находитесь рядом с народом в решении судьбоносных вопросов и всегда оказываете ему помощь. Да поможет Вам Аллах!".

Из города Гянджи пишет Окюма Джафарова: "Уважаемый господин Президент, Ваш призыв "Вместе мы сильнее!", обращение Мехрибан ханым Алиевой к соотечественникам в связи с инфекцией COVID-19 еще раз доказывают, что мы с большой надеждой идем в будущее, к процветанию. Потому что у азербайджанского народа такой сильный политик, как Президент Ильхам Алиев. Мы - народ также Вас поддерживаем и всегда будем рядом с Вами. Выражаем Вам признательность".

Из Загатальского района пишет Бахтияр Герачиев: "Уважаемый господин Президент, сегодня мы ведем борьбу с охватившей и парализовавшей весь мир пандемией коронавируса. Мы поддерживаем Ваши серьезные и целенаправленные шаги для предотвращения широкого распространения в нашей стране инфекции. Эти шаги являются наглядным свидетельством того, что Вы постоянно находитесь рядом с народом. Наше государство направляет все свои возможности для предотвращения распространения эпидемии и устранения ее последствий. Все это доказывает, что в центре Вашей политики стоит гражданин Азербайджана и его благосостояние. Господин Президент, мы благодарим Вас за всю эту работу. Мы гордимся Вами".

Из Пираллахинского района города Баку пишет Анар Абасалиев: "Уважаемый господин Президент, Вы являетесь главой государства, поставившим перед собой высшую цель - улучшение условий жизни граждан страны и постоянно предпринимаете меры для повышения социального благосостояния народа. Как гражданин, выражаю Вам глубокую признательность за то, что устойчиво развиваете современный Азербайджан, который построил великий лидер Гейдар Алиев, а также достойно представляете на высоком уровне нашу страну на международной арене, укрепляете основы нашего государства, а также за Вашу успешную внутреннюю и внешнюю политику. Да хранит Аллах Вас и наш народ. Верим, что волею Всевышнего и благодаря предпринимаемым Вами мерам наш народ избавится от этой беды. Да здравствует Азербайджан!".

Из сел Гуйчу и Алчалы Сальянского района пишут Ш.Зейналов, А.Йолчиев, Р.Иманов, Х.Исмаилов и В.Гулиев: "Уважаемый господин Президент, жители Сальянского района, в том числе, члены сельской общественности сел Гейчу и Алчалы всегда поддерживали и впредь будут поддерживать Вашу политику. В последние годы наши села процветают, бытовые заботы значительно уменьшились. Село бесперебойно обеспечивается электроэнергией, природным газом и питьевой водой. Мы постоянно ощущаем Ваши внимание и заботу о Сальянском районе, сальянцах. Осуществляемая работа свидетельствует о том, что Вы неустанно трудитесь для улучшения благосостояния населения, постоянно уделяете внимание о каждом регионе. Выражаем Вам глубокую благодарность за это внимание и заботу, желаем здоровья и новых успехов".

Из города Баку пишет Азад Керимов: "Уважаемый господин Президент, меры, предпринимаемые Вами для предотвращению распространения вируса COVID-19 в нашей стране вызывают у меня, как гражданина, большую гордость. В частности, материальная помощь, оказываемая гражданам в период карантина, сдача в эксплуатацию предприятий по производству масок, больниц модульного типа заслуживают одобрения. Во главе с Вами я благодарю каждого, кто принимает активное участие в борьбе против этого вируса в нашей стране".