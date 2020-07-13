Президент Ильхам Алиев: Наши погибшие военнослужащие были отомщены

Наши погибшие военнослужащие были отомщены.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопаности страны.

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