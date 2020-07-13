https://news.day.az/politics/1253203.html Армения обстреляла из артиллерии село Агдам Товузского района
Армения обстреляла из артиллерии село Агдам Товузского района
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из гаубиц D-30 село Агдам Товузского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что жертв среди мирного населения нет. Минобороны Азербайджана предупреждает, что на все выпады противника последует асимметричный ответ!
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