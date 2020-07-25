Александр Невзоров о Пашиняне: Идиот во главе государства - это опасно

Известный российский журналист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы" поделился своими мыслями о Николе Пашиняне и происходящем в Армении, а так же ереванской "революции".

"Если очень хочется видеть идиота во главе государства - то пожалуйста, но это опасно",- сказал, в частности, Невзоров.

Day.Az предлагает вашему вниманию запись выступления российского журналиста