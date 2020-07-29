Представители СМИ: Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева наша печать переживает новый этап развития

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать многочисленные благодарственные письма от представителей СМИ.

Day.Az со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.

Генеральный директор телевидения "Хазар" Мурад Дадашев: "Уважаемый господин Президент! Ваша материальная и моральная поддержка, оказанная представителям средств массовой информации, Национальному совету телевидения и радио по случаю 145-летнего юбилея нашей национальной печати, сердечно обрадовала каждого из нас. Проведение Дня национальной печати и журналистики на высшем уровне в столь трудное время, когда мир борется с пандемией, забота и внимание о нас имеют очень глубокие корни. Устранение цензуры в печати Распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева от 6 августа 1998 года, принятие Закона Азербайджанской Республики о СМИ в 1999 году, других нормативно-правовых актов, принятие такого важного документа, как "Концепция государственной поддержки развитию СМИ" в соответствии с Вашим Распоряжением от 31 июля 2008 года являются оценкой, данной нашим государством свободе слова, правде, справедливости. Уважаемый господин Президент, среди журналистов, которых Вы удостоили медалью "Терегги", есть 4 сотрудника телевидения "Хазар", руководителем которого я являюсь. Эта высокая цена не может не радовать меня и наш коллектив. Лично от себя и от имени коллектива телеканала "Хазар" выражаю Вам глубокую благодарность за эту оценку, внимание. Еще раз хочу отметить, что мы, представители СМИ, всегда поддерживаем Вашу политику и всегда рядом с нашим государством".

Генеральный директор информационного агентства "Тренд" Ильгар Гусейнов: "Уважаемый господин Президент, Ваша забота и внимание вместе с Мехрибан ханым Алиевой на государственном уровне о развитии медиа в Азербайджане стимулируют развитие этой сферы в соответствии с современными стандартами, а также служат росту престижа журналистской профессии. За годы независимости наша печать в прямом смысле этого слова претерпела значительные качественные преобразования, сориентирована на международную интеграцию и сегодня прилагает серьезные усилия, чтобы идти в ногу с влиятельными информационно-коммуникационными ресурсами. По случаю 145-летия нашей национальной печати представители медиа были награждены, их деятельность, требующая ответственности, точности, беспристрастности, патриотизма, получила высокую оценку. Работники СМИ, прославившиеся своим ярким пером в азербайджанской печати, были награждены орденами и медалями, почетными дипломами, званиями и персональными пенсиями. Для меня большая честь и гордость, что среди моих коллег есть и мое имя. От себя лично и от имени большого медиа-коллектива, который я возглавляю, выражаю Вам глубокую признательность, господин Президент, за это внимание и отмечаю, что мы будем и впредь усердно работать на благо и во имя светлого будущего нашей Родины, всегда будем справедливым словом Азербайджана, Вашими верными соратниками".

Главный редактор "Халг газети" Гасан Гасанов: "Уважаемый господин Президент! Анализ Вашей государственной деятельности показывает, что совершенная концепция развития, определенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно реализуется. Благодаря высоким лидерским качествам, способности управлять политическими процессами, судьбоносным, глобальным программам и проектам стратегического значения Вы реализовали наши желания превратить Азербайджан в современное государство со стабильной экономикой, стремительно развивающейся наукой, образованием, культурой, в котором установлены демократические принципы в общественных отношениях, завоевали большое уважение и любовь нашего народа. Уважаемый господин Президент, сегодня Вы успешно проводите политику Гейдара Алиева, направленную на формирование и развитие независимой печати. Ваше Распоряжение "О проведении 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана" от 30 июня 2020 года было встречено с большим энтузиазмом журналистами, которые оценивают такие факторы, как объективность, креативность, рациональность, оперативность как основные критерии творчества. Ваше превосходительство, выражаем Вам глубокую благодарность за награждение группы журналистов, занятых в средствах массовой информации, орденами и медалями, почетными званиями, "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики", персональными пенсиями, выделение дополнительной финансовой помощи печати. Уважаемый господин Президент, коллектив "Халг газети" с гордостью, честью освещает осуществляемую под Вашим руководством работу, достигнутые большие успехи".

Главный редактор газеты "Сес" Бахруз Гулиев: "Уважаемый господин Президент! Вы, как достойный продолжатель политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, всегда оказываете поддержку развитию и процветанию печати, а также оцениваете журналистов, как своих близких помощников. Вы, наряду с тем, что постоянно предпринимаете заслуживающие одобрения шаги по празднованию юбилеев нашей печати, награждению представителей медиа, решению социальных проблем журналистов, также всегда заботитесь о них. Ваши распоряжения и принятые важные решения нашли свое отражение и в праздновании 145-летнего юбилея нашей печати. В частности, в то время, когда пандемия COVID-19 охватила весь мир и усилились меры по борьбе против военных провокаций агрессорской Армении, Вы наградили представителей медиа, что подарило нам безграничную радость и гордость. Двойную радость нам подарило то, что в этот список вошли имени и сотрудников опирающейся на идеи независимой прессы и идеи великого лидера Гейдара Алиева газеты "Сес", которая стала одной из первых глашатаев наших традиций государственности. Выражаем Вам глубокую признательность за высокую оценку, данную нашему труду. Заверяем Вас, что коллектив газеты "Сес" и впредь всеми силами будет поддерживать осуществляемую Вами политику со своими традициями борьбы во имя государственности, будет Вашим передовым пропагандистом и демонстрировать свою преданность, являясь сторонником Ваших идей".

Главный редактор газеты "Шарг" Акиф Ашырлы: "Уважаемый господин Президент! Согласно Распоряжению, подписанному Вами по случаю 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана группа патриотических мастеров пера была удостоена различных наград, им были присвоены почетные звания. Очень рад, что среди них есть и мое имя, я удостоен звания "Заслуженного журналиста". Как представитель азербайджанской печати, окруженный Вашей заботой, отмечу, что за последние 15 лет 4 сотрудника руководимой мною газеты "Шарг" были награждены различными государственными наградами, 5 сотрудников были обеспечены квартирами. В настоящее время газета "Шарг" восстановила ежедневное издание, она выходит в свет с цветном формате. Господин Президент, выражаю Вам признательность за то, что всегда держите в центре внимания важную роль печати в обществе и цените нашу профессиональную деятельность. Осуществляемая Вами последовательная, динамическая политика дает свои результаты и в секторе медиа, система национальной журналистика, опирающаяся на традиции Гасан бека Зардаби, переживает очередной этап своего развития. В результате Вашей решительности, воли и целенаправленной политики сегодня сформировалась сильная армия журналистов, печати и слова, такая же как и непоколебимая национальная армия Азербайджана, дающая врагу достойный отпор. Эта могущественная армия находится рядом с азербайджанским государством. Спасибо Вам, господин Президент, за высокую оценку моей деятельности".

Главный редактор газеты "Голос Родины" Эльшан Алиев: "Уважаемый господин Президент! Выражаю Вам глубокую признательность за то, что удостоили меня почетного звания "Заслуженный журналист". Эта высокая оценка, данная моей 40-летней деятельности в печати, радует, вдохновляет меня. Мы - живые свидетели новейшей истории нашей страны, преодолели тяжелые испытания накануне восстановления государственной независимости Азербайджана и в последующие годы. Только благодаря смелости и мудрости великого лидера Гейдара Алиева наше государство достигло истинной независимости, а народ - мира и спокойствия. Начался новый этап во всех сферах, в том числе, в развитии печати, повысился авторитет профессии журналистики. В условиях, созданных в нашей стране для деятельности средств массовой информации, у каждого талантливого журналиста имеются возможности добиваться профессиональных успехов, служа интересам народа и государства. Господин Президент, я пришел из Агдама в Баку - из районной газеты в большую печать как простой журналист. Благодаря Вашей политике и под Вашим руководством вернусь в освобожденный от оккупации родной край с самым высоким титулом этой профессии. Я готов к каждому Вашему приказу во имя реализации в скором времени этого возвращения и еще раз выражаю Вам признательность".

Заместитель генерального директора по проектам телевидения "Реал" Самира Сафаралиева: "Уважаемый господин Президент! Я безгранично рада, что Вы наградили меня медалью "Терегги" по случаю 145-летнего юбилея национальной печати. Благодаря Вашему особому вниманию и заботе о печати сегодня в стране развиваются средства массовой информации, которые стремятся соответствовать требованиям современного мира. Эти традиции заложены общенациональным лидером азербайджанского народа, великим лидером Гейдаром Алиевым. Неслучайно, что во время учебы в высшем учебном заведении тема моей дипломной работы была связана именно с именем общенационального лидера. Сегодня созданное благодаря Вам единство народа и власти служит преодолению всех трудностей, обеспечивает наше блестящее будущее и благополучие. Однако на нас, журналистов возложена задача защищать Родину, государство, под Вашим мудрым руководством шагать к победам. Лично я, как журналист, долгие годы работающий в азербайджанских медиа, осознаю это и постоянно буду рядом с нашим Президентом".

Директор отдела культуры информационного агентства "Тренд" Вугар Иманов: "Уважаемый господин Президент! Государственная награда Азербайджанской Республики - медаль "Терегги" в честь 145-летия Национальной прессы стала высшей для меня в моей журналисткой деятельности на протяжении 20 лет, является ярким свидетельством моего скромного вклада в развитие СМИ, пропаганды национальной культуры и других сфер в стране и на международном уровне.

Выражаю Вам искреннюю признательность за столь высокую оценку моей деятельности! Для меня это огромная честь и большой стимул для дальнейшей профессиональной деятельности во благо страны! Как Президент, Верховный главнокомандующий и Лидер азербайджанцев мира вы демонстрируете образец патриотизма и высоких морально-нравственных ценностей, безмерной любви к Родине! Это достойно самых высоких слов и является примером гражданственности для каждого из нас. И мы - журналисты - Ваши помощники - будем и дальше вносить свою лепту в дело развития и процветания нашего Дома - родного Азербайджана!

Среди лиц, адресовавших благодарственные письма Президенту Ильхаму Алиеву, директор радио "Хазар FM" Денис Майоров, журналисты Шариф Агаяров, Исмаил Исмаилбейли и другие.

Отметим, что согласно распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым по случаю 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана, 3 человека были удостоены персональной пенсии Президента, 2 человека - почетного звания "Заслуженный работник культуры", 38 человек - почетного звания "Заслуженный журналист". Один человек награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени, 2 человека - орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, 3 человека - орденом "Достлуг", 67 человек - медалью "Терегги", 22 человека - "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".