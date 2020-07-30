Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Габале

29 июля Президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Габалу ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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