Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения, если хватает смелости, признает "Нагорно-Карабахскую республику"

Пусть Армения, если хватает смелости, признает "Нагорно-Карабахскую республику".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии Балакенского регионального центра ASAN xidmət.

"Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении выдвинул Азербайджану семь условий. Считаю, что любой здравомыслящий человек может со всей очевидностью убедиться в том, что ни одно из этих условий не является приемлемым. Одно из условий заключается в том, чтобы Азербайджан вел переговоры с пресловутой "Нагорно-Карабахской республикой". Это невозможно. Мы неоднократно заявляли об этом, так как "Нагорно-Карабахской республики" нет. Никто не признает такую "республику". Пусть Армения, если хватает смелости, признает "Нагорно-Карабахскую республику". Вот я говорю: власти Армении, признайте ее. Признайте сегодня, если не признаете, значит боитесь. Одумайтесь! Никаких переговоров с бандитским, криминальным режимом вестись не будет. Поэтому они заранее должны знать, что это абсолютно неприемлемо", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, другие условия похожи на эти. "Выдвигая неприемлемые условия, Армения фактически уничтожает переговорный процесс, пытается изменить формат переговоров. Потому что переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Это - открытая позиция Минской группы и ее сопредседателей. Эта позиция неоднократно доводилась до них, как в официальном порядке, так и за закрытыми дверями. Но посмотрите на их упрямство, они вновь выдвигают условие о том, что Азербайджан должен вести переговоры с "Нагорно-Карабахской республикой". "Нагорно-Карабахской республики" нет. Пусть армянский народ не обманывает себя. Мы отвергаем и все остальные условия и выбрасываем эту бумагу в мусорное ведро. Но пусть армянский народ хорошо подумает, поразмышляет. Если они и дальше хотят жить как заложники преступников, тогда пусть закрывают глаза на безумные и опасные действия нынешней власти. В 1998-2018 годах армянский народ был заложником преступного, криминального режима в Армении. А сейчас является заложником режима Сороса", - заявил глава государства.