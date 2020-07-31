Ушел из жизни врач Теймур Джафаров, спасший сотни пациентов

Сегодня ушел из жизни известный врач Теймур Джафаров. Коронавирус забрал одного из лучших врачей нашей страны.



Майор медицинской службы, анестезиолог-реаниматолог Главной клинической больницы Вооруженных сил Теймур Джафаров спас жизни сотням солдат и офицеров в ходе апрельских боев 2016 года.



Когда коронавирус добрался до Азербайджана, доктор Джафаров снова оказался на передовой - уже на передовой борьбы с этой смертельно опасной болезнью. Его опыт и знания помогли сотням наших граждан побороть COVID-19. Но когда самоотверженно спасавший пациентов Теймур Джафаров сам заразился коронавирусом, за его борьбой переживала вся страна. По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой лечение Теймура Джафарова было взято под особый контроль. Были предприняты все необходимые меры, доктор Джафаров стойко боролся с болезнью. К сожалению, несмотря на все усилия, спасти Теймура Джафарова не удалось.



Коронавирус уносит жизни наших близких, друзей, родственников - не щадит ни молодых, ни пожилых. Борьба с этой бедой требует от всех нас максимума собранности, солидарности и ответственности - ради себя, ради своих семей и ради нашего общего будущего.



И как бы не было трудно, вместе - мы сила. И вместе мы победим коронавирус, вернемся к нормальной жизни - с чувством безграничного уважения и благодарности к сотням самоотверженных азербайджанских врачей, рискующих своими жизнями ради нас, и государству, которое не оставило своих граждан один на один в борьбе с пандемией.



Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az