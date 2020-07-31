Президент Ильхам Алиев выделил 1 млн манатов на строительство нового школьного здания в Исмаиллы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Сумагаллы Исмаиллинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 264 ученических места в селе Сумагаллы Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется 1 миллион манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.
Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в этом распоряжении.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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