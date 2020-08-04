Вечно плюющаяся Симоньян

Тема плевков - отличительная черта публицистики от главреда ведущих российских государственных СМИ Маргариты Симоньян.

То она радостно сообщает в соцсетях, что ее дочь плюнула ей в лицо, то в эпистоляром жанре делится впечатлениями от плевка, полученного ею от случайного прохожего, то она она якобы плюет на продажную Армению, а теперь от имени своей прабабки плюется в Пашиняна. Последний, вне всяких сомнений, это заслужил, но и Симоньян не в меньшей степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, описывая эти публичные армянские разборки, становится стыдно, что один из фигурантов таких базарных, низкопробных скандалов - главред крупнейшего телеканала и медиахолдинга - нет, не Армении, а... России. Реально, стыдно!

Однако Симоньян вновь закрутила интригу - начала перебранку с Пашиняном и с любимой Арменией.

Но с чего бы? Ведь, как известно, Симоньян всю свою энергию и влияние затрачивала на служение армянству. А тут вдруг такой "антиармянский" выпад? Однако, судя по тому, как усиленно раскручивают в сети фигуру Маргариты Симоньян в разных ракурсах - то она патриот Армении, то она "патриот России", то она ярый критик Армении, то она неистовый поборник интересов армянства... Какова цель Симоньян и ее кураторов? А может... ее хотят усадить на место Пашиняна? Почему бы и нет? Одного журналиста сменит другой. Тем более, сейчас время политических фигляров.

Симоньян делает вид, что борется с прозападной Арменией, и с этой целью, уступая требованиям своих кураторов, нападает на Пашиняна. Однако если даже Симоньян удастся подкопать позиции Пашиняна, и скинуть его (туда ему и дорога), на политику Армении это все равно особо не повлияет. Эта страна, как и все мировое политическое армянство, включая Симоньян, является инструментом глобалистов. И на данном этапе Армения используется уже не как российский, а как антироссийский плацдарм. Скорее всего, бездарный Пашинян хозяевам уже не интересен. В принципе, свою основную миссию - "бархатный майдан" против России - он уже выполнил. Дальше нужна фигура поинтереснее, потому что цели глобалистов укрупняются и становятся все более опасными и авантюрными. Поэтому Симоньян сейчас так востребована. И потому именно Симоньян поручено "валить" девальвированного выскочку Пашиняна.

И вот Марго вытаскивает из архива много ранее написанную статью Пашиняна, когда тот еще был способен иногда говорить правду.

Симоньян процитировала выдержки из статьи Никола Пашиняна "Забыть о "героическом прошлом"", которая была напечатана в его газете "Айкакан жаманак" ("Армянское время") в 2005 году.

"Давайте прекратим восхвалять наших предков и зададим себе очень прагматичный вопрос: а что завещали нам эти предки, что оставили после себя? Ничего, более чем ничего. Наши предки оставили нам всего лишь такой запас геноцидов, унижений, предательств и безнравственности, преодолеть который, как выясняется, трудно, крайне трудно", - процитировала Симоньян действующего премьер-министра.

Далее Пашинян предлагал осудить и проклясть предков, которые ничего не сделали для того, чтобы их потомки жили достойно. И это, наверное, было единственное искреннее выступление Пашиняна.

Но Пашинян, увы, с приходом к власти сам уподобился тем своим предкам, которые генетически лгут, убивают, воруют и предают.

И вот последовала запоздалая на несколько лет реакция Маргариты Симоньян.

Главред ведущих российских (!) государственных медиаресурсов пишет:

"Ненега, прабабушка моя золотая, пережившая геноцид и воспитавшая меня в неистребимом почитании памяти жертв беспрецедентной в истории человечества, кровавейшей резни, хорошо, что ты этого не видишь, родная"", - отметила Симоньян.

Тема "армянских бабушек" - еще одна генеральная линия спичей Симоньян.

То "ненега" (бабушка) Симоньян фигурирует в теплых воспоминаниях Марго о покойном экс-министре Михаиле Лесине, сбежавшем в Америку после того, как доверил 25-летней армянской авантюристке пост главы телеканала RT. Влиятельный российский министр Лесин почему-то гостил у простой семьи Симоньян в Краснодаре (папа - мастер по ремонту холодильников, мама - цветочница) и резался в нарды с ее бабушкой...

Потом Симоньян, рисуя свое будущее, представляла себя в образе ненеги с автоматом. А теперь ее "золотая ненега" воскресла в ее воспоминаниях, чтобы плюнуть в глаза Пашиняну.

"Позорник и манкурт. Моя ненега плюнула бы ему в глаза", - гневно заявила Симоньян, проклиная Пашиняна не за то, что при нем Армения предала и оплевала Россию, а за то, что он презирает "великую армянскую историю", проклинает предков и не уважает память о жертвах геноцида".

То есть, Симоньян еще раз доказала, что она ярая армянская националистка - была, есть и будет. Она, как и все ее соплеменники, будут воровать чужую историю и писать "великую армянскую историю", будут предавать и убивать, а потом возмездие назовут "геноцидом".

Симоньян еще не достигла возраста своей "святой ненеги", как уже давно достала армянский ятаган и режет им информационное тело России.