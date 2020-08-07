Пашинян официально отрекся от Москвы

Президент Армении Армен Саркисян подписал в среду скандальный закон "Об аудиовизуальных медиа", принятый ранее парламентом Армении.

Закон "Об аудиовизуальных медиа" - это тот самый скандальный закон, ограничивающий вещание иностранных телеканалов в общественном мультиплексе, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Сейчас в общественном мультиплексе Армении доступны пять иностранных телеканалов, четыре из которых на русском языке.

Этот закон стал результатом русофобской политики властей Армении. На протяжении последних лет в армянском обществе непрерывно звучат призывы о том, что армянский эфир надо очистить от влияния иностранных держав и запретить телепередачи на русском языке.

Почему именно российские каналы попадают под удар?

Дело в том, что сейчас без кабельного телевидения можно смотреть несколько российских каналов - ОРТ, РТР, РТР Культура, МИР и лишь один англоязычный - CNN.

Таким образом, из общественного мультиплекса после принятия этого закона будут выведены все перечисленные каналы, кроме телеканала МИР, потому что он вещает по межгосударственным соглашениям.

В самой Армении всячески пытаются скрыть связь с антироссийской подоплекой этого шага, однако факты говорят о другом. Еще в январе председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявил, что иностранные вещатели должны быть исключены из общественного мультиплекса (вещание на национальных частотах, ред.) Армении, и для этого готовился законопроект. Тогда же речь шла именно о российских каналах. Армянские чиновники связывали это с угрозой национальной безопасности, выдвигая бредовую идею о том, что якобы российские телеканалы могут выдать в эфире азербайджанскую пропаганду. Однако, Ереван постепенно стал ограничивать все площадки, тем или иным образом связанные с русским языком, который итак не популярен в армянском обществе. Все началось с того, что власти сперва запретили вещание локальной версии популярной игры "Что? Где? Когда?", поменяв трансляцию игры интеллектуалов на армянский язык. А затем в парламенте Армении депутат от правящей фракции "Мой шаг" Наринэ Хачатрян (Тухикян) на заседании постоянной парламентской Комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта подняла вопрос об ограничении трансляции российских телеканалов "Мир", ОРТ и "Россия 1".

Свою обеспокоенность в связи с темой включения российских телекомпаний в армянский мультиплекс властям Армении неоднократно выражали западные партнеры, особенно посольство США. Здесь, вероятно, нужно предположить, что законопроект был инициирован не без поддержки новых союзников Еревана в лице США, которые являются истинными хозяевами правительства Пашиняна.